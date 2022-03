Capital Bra bei der Enthüllung seiner Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin. Foto: imago images/Future Image

Capital Bra darf man als Phänomen bezeichnen. 2016 begann der kometenhafter Aufstieg, des Berliners, ein Rekord nach dem anderen wurde geknackt: Er ist der Interpret mit den meisten Nummer-eins-Erfolgen der ganzen österreichischen und deutschen Chartsgeschichte. Ja, er hatte die Pole-Position öfters inne als die Beatles oder Abba. Daneben ist Capital Bra erfolgreicher Geschäftsmann. Im großen Stil bringt er Pizza ("Gangstarella") und Eistee ("Bra Tee") unter die jungen Leute, Madame Tussauds in Berlin ließ ihn Wachs gießen. Läuft also für den 27-jährigen dreifachen Vater, wie man so sagt. Was Capital Bra bis jetzt jedenfalls nicht war, ist ein Kommentator des politischen Weltgeschehens. Vor einigen Tagen änderte sich das. Zusammen mit den Kollegen Kontra K und Kalash44 veröffentlichte er vor einige Tagen den Antikriegssong "Stop Wars".

Capital Bra

Das kam unerwartet. Denn in Capital Bras Musik, die mal mehr dem härteren Straßenrap zuzuordnen ist, mal sehr poppig und spaßig daherkommt, geht es normalerweise um seine Aufstiegsgeschichte und den Erfolg – und natürlich auch darum, was man sich mit dem verdienten Geld alles Schönes kaufen kann.

Der Grund für seinen Antikriegssong "Stop Wars" dürfte in der Biografie von Capital Bra zu suchen sein. Vladislav Balovatsky, wie er bürgerlich heißt, wurde 1994 in Sibirien geboren und ist in der Ukraine aufgewachsen. Als er sieben Jahre alt war, zog seine Mutter mit ihm nach Berlin, wo Balovatsky in seinen Jugendjahren ins kleinkriminelle Milieu abdriftete und abhängig von Schmerzmitteln wurde. Später warnte er in mehrere Interviews vor dem Konsum von Opioiden.

Eistee für die Ukraine

Nun versucht er seine durchweg junge Hörerschaft auf die Sinnlosigkeit jeglichen Kriegs aufmerksam zu machen. "Vielleicht 'ne andre Flagge, aber die gleiche Sprache / Jeder Ukru, jeder Russe checkt doch, was ich sage /Aber ich kann's nicht versteh'n / Zwischen uns noch nie Grenzen geseh'n", rappt Balovatsky auf "Stop Wars". Mit dem Verkauf einer in den Farben der ukrainischen Flagge gehaltenen Sonderedition von Bra Tee will er Geld für die ukrainische Zivilbevölkerung sammeln. In sechs Wochen "steht die STOP WARS Edition in den Regalen und wir alle können unsere Bratans und Bratinas in der Ukraine gemeinsam unterstützen! Ich freu mich unnormal Bratuchas!", schreibt er auf seinem Instagram-Account.

Weiters ist heute ein großer Tag für Capital Bra. Sein achtes Studioalbum, "8", ist soeben erschienen. (abs, 11.3.2021)