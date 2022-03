Viele neue Spieler sehen sich mit "Elden Ring" überfordert. Um es trotzdem spielen zu können, bietet das Netz mittlerweile zahlreiche Hilfestellungen. Foto: Screenshot

Mit Elden Ring tauchen erstmals viele neue Spielerinnen und Spieler in die Welt der Souls-Games ein. Neben einem Boom an Einsteigervideos auf Youtube, verkauft sich auch gerade eine zum Thema passende iOS-App sehr gut. "Shattered Ring" von Dachary Carey hilft dabei, die Übersicht bei den Quests im Spiel zu behalten.

Lückenfüller

Bescheiden stellt sich die App auf der Website des Entwicklers vor. "Shattered Ring ist das Notizbuch, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst." Nachdem das Spiel mit Wegmarkierungen geizt und auch wichtige Figuren auf der Karte nicht automatisch markiert, will die App einige Service-Funktionen für die Spieler übernehmen. "Hören Sie auf durch Notizbücher zu blättern oder Notizen zu verlieren, nur um den Fortschritt ihres Rollenspiels im Auge zu behalten", beschreibt sich die App im App Store. Stattdessen könne man mit dem kleinen technischen Begleiter ganz einfach nach wichtigen Figuren, Orten oder Quests suchen

2,99 Euro kostet die App im Store und ist aktuell iOS-exklusiv. Dank einiger Artikel in der Fachpresse erreichte der junge Mann hinter der App in manchen Ländern in der Kategorie "Unterhaltung" Platz eins, wie er auf seinem Blog schreibt. Er selbst sieht sich als Gelegenheitsspieler, dem die App sehr hilft, Elden Ring mehr genießen zu können. "Meine App soll die meiner Meinung nach große Zugänglichkeitshürde des Spiels für Gelegenheitsspieler wie mich etwas senken", antwortete er in einem Interview mit "VGC" auf die Frage, warum er diese App schreiben wollte.

Während die App viel mehr ein selbst zu befüllendes Notizbuch ist, gibt es neben dem großen "Elden Ring Wiki" im Netz, bei dem sämtliche Gegenstände, Gegner und Ressourcen eingezeichnet sind, auch eine App von einem deutschen Entwickler Software Notion, genannt "ER Companion". Diese stellt die Map des Spiels in den Mittelpunkt, auf der alle wichtigen Punkte im Spiel vermerkt sind. Per Hand können erledigte Aufgaben abgehakt und so von der Karte gelöscht werden. Diverse aufrufbare Statistiken im Hintergrund halten darüber informiert, wie viel Prozent eines Gebiets man auf diese Weise bereits erledigt hat.

Wer sich Bosse oder Gegenstände nicht spoilern lassen will, der kann sich auch nur bestimmte Ressourcen einblenden, um diese gezielt suchen zu können. Während die App "Shattered Ring" nur auf Englisch verfügbar ist, kann "ER Companion" sowohl in Englisch als auch in Deutsch genutzt werden. Letztere ist zudem kostenlos.



Chartstürmer

Der Hype von Elden Ring bleibt auch gute zwei Wochen nach dem Release ungebrochen. Trotz des späten Releases am 25. Februar, war es sowohl in den USA als auch in Europa das bestverkaufte Spiel in diesem Monat – sogar vor dem weit mehr beworbenen Horizon: Forbidden West und dem Zombie-Blockbuster Dying Light 2. Auch bei Steam konnte sich das Spiel Platz eins sichern. Hier war zuletzt Risk of Rain 2 der größte Konkurrent.

Speedrun: In einer Stunde durch "Elden Ring". LilAggy

Ebenfalls in den Schlagzeilen bleibt das Spiel durch immer wieder neu aufgestellte Speedrun-Weltrekorde. War für ein paar Tage das erfolgreiche Beenden des knüppelharten Open-World-Games in unter drei Stunden schon beeindruckend, folgte kurz darauf ein Speedrun in unter einer Stunde. Dabei nutzte der Spieler natürlich alle möglichen Fehler im Spiel, aber das gehört zu Speedruns mitunter dazu. (red, 14.3.2022)