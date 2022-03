Foto: Lee Whittaker

Der Brite Maximilian Davis wird Kreativchef des Florentiner Luxusgüterunternehmens Salvatore Ferragamo. Er tritt ab 16. März die Nachfolge von Paul Andrew an. Andrew hatte 2019 die kreative Leitung des Hauses übernommen und das Unternehmen im Frühjahr vergangenen Jahres verlassen.

Maximilian Davis wurde in Manchester geboren und hat trinidadisch-jamaikanische Wurzeln. Er studierte am London College of Fashion und arbeitete unter anderem für die Designerin Grace Wales Bonner, 2020 gründete er sein eigenes Label. Davis' Mode wird von Stars wie Rihanna, Dua Lipa oder Kylie Jenner geschätzt.



Das Engagement von Maximilian Davis dürfte Marco Gobbetti eingefädelt haben. Der ehemalige CEO von Burberry ist seit Anfang diesen Jahres der neue Geschäftsführer bei Salvatore Ferragamo. (red, 14.3.2022)