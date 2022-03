Pro

von Thorben Pollerhof

Laute Musik in der Öffentlichkeit hat einen schlechten Ruf. Warum? Weil der technische Fortschritt es jedem Handyhersteller da draußen erlaubt, billige Lautsprecher in seine Smartphones zu bauen, die mit Vorliebe genutzt werden, um in der U-Bahn krächzenden Lärm zu machen.

Dabei zeigen doch diverse portable Lautsprecher mit Bluetoothfunktion mittlerweile, dass man unterwegs glasklare Klänge genießen kann. Auch auf dem Fahrrad. Alternativen gibt es nämlich dazu nicht wirklich. Wer Kopfhörer trägt, die eventuell sogar noch mit Noise-Cancelling funktionieren, läuft Gefahr, seine Umwelt nicht wahrzunehmen. Mit einem Lautsprecher, der mit den Umgebungsgeräuschen verschmilzt, geht das besser.

Wer sich darüber aufregt, hat wirklich nichts Besseres zu tun. Wenn alles glattläuft, ist die Musik nämlich genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Oder Sie fahren mit. Und klingeln ein wenig im Takt.