Michael Hausenblas fragt die Künstlerin Billi Thanner, warum ihr ein Buch ganz besonders am Herzen liegt

"Dieses Buch wurde zu einer Art Bibel für mich. Es handelt sich um eine Ausgabe von Strukturanthropologie des Philosophen Heinrich Rombach. Schon vor über 15 Jahren war ich ganz vernarrt in das Buch.

Billi Thanner: "Rombach war für mich ein besserer Lehrer als mein Studium der Kunst an der Universität." Foto: Nathan Murrell

Als ich begann, Bilder zu malen, kam mir Rombachs Gedanke in den Sinn, dass Dinge von selbst entstehen. Also wollte ich herausfinden, wie meine Bilder von selbst entstehen können, und begann zu experimentieren.

Immer, wenn ich nicht weiterkam, fragte ich mich, was Rombach jetzt tun würde. In weiterer Folge basiert auch mein Projekt Himmelsleiter am Stephansdom auf seiner Philosophie. Diese wurde zu einer Art Sinnesleiter für mich.

Rombach meinte, dass man, egal wie weit man im Leben auch kommen mag, immer auf dem Boden bleiben soll. Auch ganz oben auf der Himmelsleiter ist man, philosophisch betrachtet, nicht wirklich weiter als auf der ersten Sprosse. Rombach war für mich ein besserer Lehrer als mein Studium der Kunst an der Universität." (Michael Hausenblas, RONDO, 22.3.2022)