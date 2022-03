Die Regierung hat Höchstpreise an Tankstellen festgelegt: Ab Dienstag kostet Benzin maximal 1,503 Euro pro Liter, Diesel 1,541 Euro pro Liter

Slowenien reagiert auf die gestiegenen Spritpreise. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch

Ljubljana/Moskau/Kiew – Die slowenische Regierung hat angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise Höchstpreise an den Tankstellen festgelegt. Ab Dienstag ist der Preis für Normalbenzin auf 1,503 Euro pro Liter begrenzt, ein Liter Diesel darf höchstens 1,541 Euro kosten. Diese Preise werden 30 Tage lang gelten, kündigte der slowenische Wirtschaftsminister Zdravko Pocivalsek am Montag an.

"Ziel ist es, die Situation auf dem Kraftstoffmarkt zu beruhigen", sagte der Minister vor Journalisten. Durch diese Maßnahme wird das Benzin etwa sechs Cent pro Liter unter dem derzeit niedrigsten Preis an den Tankstellen liegen, Diesel wird 13 Cent billiger sein, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Starker Preisanstieg

Die Spritpreise waren zuletzt stark angestiegen, auch in Österreich. Der ÖAMTC hat in der vergangenen Woche erste Tankstellen mit einem Diesel- und Benzinpreis über zwei Euro pro Liter ausgemacht. Ein Blick zurück zeigt jedenfalls, dass die Preise seit einem Jahr fast nur eine Richtung kennen: Nach oben. Im März 2021 kostete Diesel 1,159 und Super 1,218 Euro je Liter. Nach einem langsamen Anstieg ging dann im September die Kurve steil nach oben. Im Dezember und Jänner folgte preislich ein kleines Tal, dann ging es wieder steil bergauf. Die türkis-grüne Koalition berät deshalb über weitere Entlastungsmaßnahmen. (APA, red, 15.3.2022)