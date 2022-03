Täglich um 15 Uhr online und am Folgetag um ca. 8 Uhr auf ORF 1

Fanny Stapf moderiert die "ZiB Zack Mini". Foto: screenshot tvthek.orf.at

Wien – Um auch Kinder passend über das aktuelle Geschehen informieren zu können, hat der ORF die "ZiB Zack Mini" gestartet. Das Newsformat wurde am Donnerstag erstmals auf ORF 1 ausgestrahlt und soll täglich Zusammenhänge und Hintergründe für Sechs- bis Zehnjährige vermitteln. Die Moderation übernimmt Fanny Stapf.

Die Nachrichtensendung ist zunächst um 15 Uhr auf orf.at in der Videoleiste zu finden und wird auch über die sozialen Netzwerke ausgespielt. Am Folgetag läuft die "ZiB Zack Mini" dann um ca. 8 Uhr im Kinderprogramm von ORF 1, informierte das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in einer Aussendung.

Die rund dreieinhalbminütigen Premiere widmete sich zunächst dem Ukraine-Krieg und warum er ausgebrochen ist. Anschließend standen Vertriebene im Fokus, bevor etwa noch der Saharastaub und Schwimmunterricht für Kinder thematisiert wurden. Themenvorschläge und Fragen können an zibzack@orf.at geschickt werden. (APA, 17.3.2022)