Aktivistinnen und Aktivisten haben am Freitagvormittag ein Haus in der Mariannengasse 16–20 in Wien-Alsergrund besetzt. Um 10 Uhr wurden aus einigen Fenstern pinke Transparente mit der Aufschrift "Solidarisch durch die Krisen" ausgerollt. Die Polizei und ein Vertreter der Eigentümerin, der ÖBB-Projektentwicklung, waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Auch Unterstützerinnen und Unterstützer sind eingetroffen. Laut Medienvertretern vor Ort und den Aktivisten läuft mittlerweile aber die Räumung durch die Wega. Einige Besetzerinnen und Besetzer sollen aus dem Haus gebracht worden sein. Außerdem hat die Polizei die Transparente entfernt. Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisierten in einer Aussendung die "gewaltsame" Räumung der Polizei.

Mit der Aktion will die Kampagne "en commun – Solidarisch durch die Krisen" gegen Mieterhöhungen, Teuerungen und Zwangsräumungen protestieren, außerdem soll auf die Lage im Gesundheits- und Pflegebereich in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden. Im Gebäude befand sich im frühen 20. Jahrhundert das Sanatorium Loew, eine private Krankenanstalt. 1938 wurde das Haus laut Sprecherin der Aktivistinnen und Aktivisten arisiert, "seit 2001 sollte es restituiert werden, das ist immer noch nicht passiert". Diesen Vorwurf will man bei den ÖBB nun prüfen.

Vergabe im Baurecht

Das Ensemble an der Mariannengasse 16–20 steht in einer Schutzzone und besteht aus drei Bauteilen. Zwei davon wurden 1895 erbaut, ein niedriger Anbau wurde in den 1980er-Jahren errichtet. Insgesamt stehen hier mehr als 14.000 Quadratmeter an Bruttogeschoßfläche zur Verfügung.

Vonseiten der ÖBB betont man, dass das Haus nicht verkauft oder privatisiert worden sei, sondern 2020 im Baurecht vergeben. Der jährliche Mindestbauzins wurde damals in einem Online-Exposé mit 432.000 Euro angegeben. Das Haus wurde damals im Baurecht an die Wiener Privatkliniken vergeben. Getan haben dürfte sich im Haus seither nichts.

Bis dann eben am Freitag die Aktivistinnen und Aktivisten einzogen, die nun das Haus öffnen und ein Programm für alle anbieten wollen. Ab 14 Uhr sollen am Freitag beispielsweise Plakate angefertigt werden.

Hausbesetzungen kommen in Wien vergleichsweise selten vor. Im Vorjahr wurde kurzzeitig ein Haus am Rathausplatz besetzt, 2020 die Hetzgasse 8 in Wien-Landstraße. (zof, poll, 18.3.2022)