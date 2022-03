Wahlsieger Johannes Steinhart. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Es gibt auch unter Medizinerinnen und Medizinern Impfgegner. Künftig werden diese sogar in der Ärztekammer vertreten sein: Am Samstag wählten nämlich die Ärztinnen und Ärzte in Wien ihre Standesvertretung. Und erstmals trat auch die Impfgegnerpartei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte), angeführt von Gynäkologe Christian Fiala, bei der Kammerwahl an. Sie holte laut vorläufigem Endergebnis, das die Ärztekammer Samstagabend aussandte, aus dem Stand sechs der insgesamt 90 Mandate.

Das Antreten von MFG hat im Vergleich zur Wahl 2017 einige Mandatsverschiebungen ausgelöst. Trotzdem würde die Koalition, die Thomas Szekeres vor fünf Jahren zum Wiener Kammerpräsidenten gewählt hat, erneut auf eine Mandatsmehrheit (48 Mandate) kommen. Das sind also neben der Liste Thomas Szekeres, die auf 20 Mandate kommt (+3 Mandate), die Wahlgemeinschaft (17 Mandate /+2), die Grünen Ärzte (vier Mandate/-2), die Turnusärzte (sechs Mandate/-1), Kammerlight (ein Mandat/-3).

Wieder Stimmenstärkster

Stimmenstärkster ist aber auch heuer – wie schon die letzten beiden Male – Johannes Steinhart, derzeit Vizepräsident der Wiener Ärztekammer und niedergelassener Urologe. Seine Fraktion "Vereinigung" gilt als ÖVP-nahe und kommt laut vorläufigem Endergebnis auf 26 Mandate, konnte also die Anzahl der Mandate im Vergleich zu 2017 halten. Steinhart musste aber mangels Koalitionsmöglichkeiten die letzten Male das Nachsehen haben. Weitere Fraktionen, die nicht Teil des Szekeres-Bündnisses waren sind Asklepios (zwei Mandate/-9) und die Wahlärzte (ein Mandat).

Neu angetreten waren neben MFG auch "We4U – Wohlfahrtsfonds abschaffen", die ebenfalls aus dem Stand auf sechs Mandate kommen sowie die "Liste Integrative Medizin", die ein Mandat erlangte. Leer gingen die Plattform ÄrztInnen +/- 60 aus, die "Liste Raunig – Liste für Hausärzte" sowie die ÖHV, die 2017 alle noch ein Mandat erhalten hatten. 13.728 Personen waren am Samstag wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag mit 50,31 Prozent laut Aussendung leicht unter dem Wert von 2017.

Präsidentenwahl am Anfang Mai

Die Wahl zum Kammerpräsidenten steht erst am 3.Mai an, wenn die Kammer in Vollversammlung geheim darüber abstimmt. 2012 und 2017 ging daraus der heute 59-jährige ehemalige AKH-Betriebsrat Thomas Szekeres als Kammerpräsident hervor. Seine Gruppierung gilt als SPÖ-nahe. Szekeres wurde 2017 dann auch als Nachfolger von Artur Wechselberger zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer gewählt. Der Chef der Bundeskurie wird Ende Juni bestimmt.

Wahlkampfthema Immo-Deal

Im Wahlkampf hatte MFG mit besonders harten Bandagen gekämpft. Ein Thema, das die Gruppierung unter anderem in einer ihrer scharfen Aussendungen aufgegriff, war der Kauf einer Immobilie am Graben durch den Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer um wohlfeile 327,5 Millionen Euro. MFG hatte angezweifelt, ob das ein guter Kauf gewesen war. Szekeres zeigte sich im Standard-Gespräch zufrieden und zuversichtlich und gab zu bedenken, dass über solche Käufe ein 19-köpfiges Gremium entscheidet. Nun gibt es aber einen Bericht, der womöglich innerhalb der Kammer noch für Aufsehen sorgen könnte: So berichtet dossier.at, dass es vor dem Kauf zwei Hinweisgeber gegeben haben soll, die lediglich für den Tipp, dass die Immobilie zum Kauf stehe, insgesamt 900.000 Euro bekommen haben sollen. Laut dossier-Bericht werde das dem Bericht nach wenig dokumentierte Vorgehen nun von einem externen Gutachter geprüft. Ein Ergebnis soll Ende April vorliegen, also knapp vor der Wahl des nächsten Wiener Ärztekammerpräsidenten. (Gudrun Springer, 19.3.2022)