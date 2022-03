Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits vor dem US-Kongress, dem Europaparlament, dem deutschen Bundestag und der Knesset gesprochen. Österreich kneift. Foto: Imago

SPÖ und FPÖ wollen also nicht, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem österreichischen Parlament spricht. So wie er das in Videoschaltungen vor dem US-Kongress, dem Europaparlament, dem deutschen Bundestag und der israelischen Knesset getan hat. SPÖ und FPÖ sorgen sich um unsere Neutralität. Das ist billig und unaufrichtig. Und nicht nachvollziehbar. Österreich ist in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, nicht neutral. Das haben wir, das haben zahlreiche unserer Politiker vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler in vielen Wortmeldungen klar bewiesen. Österreich verurteilt diesen Zerstörungskrieg. Österreich steht an der Seite der Ukraine. Vielleicht nicht alle, aber doch die eindeutige Mehrheit.

Ja, wir beteiligen uns nicht an Kampfhandlungen und Waffenlieferungen. Aber wir unterstützen den Boykott und alle anderen Maßnahmen, die gegen Russland und seinen wild gewordenen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet sind.

Wir sind in dieser Frage nicht neutral und wollen es nicht sein. Wir wollen Haltung zeigen und der ukrainischen Bevölkerung unsere Anteilnahme und unsere Unterstützung bekunden, so wie es viele Menschen hier in Österreich tun, die Geld spenden und sammeln, die Transporte organisieren und Vertriebene bei sich aufnehmen.

Natürlich, es ist absehbar, was Selenskyj vor dem österreichischen Parlament sagen würde. Aber wir hätten es gern gehört. Und wir hätten den ukrainischen Präsidenten gerne eingeladen, als Zeichen unserer Solidarität, unserer Wertschätzung und Anteilnahme, als Zeichen dafür, dass wir diesen Krieg und alles, was damit einhergeht, verurteilen.

Dass sich die FPÖ zu äußerst seltsamen Einstellungen und Geisteshaltungen versteigt, ist nichts Neues, das war irgendwie zu erwarten. Dass die SPÖ hier keine Flagge zeigt, das ist doch wirklich überraschend. Außenpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten ist übrigens Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin. Eine schwache Leistung. Sich hier hinter dem theoretischen Begriff der Neutralität zu verstecken, ist wirklich feige. Der österreichische Nationalrat sollte zu mehr in der Lage sein als bloß zu kleinlicher Buchstabenklauberei. Wenn Haltung gefragt ist, sollten die Abgeordneten auch Haltung zeigen. Ob Selenskyj jetzt vor dem Parlament spricht oder nicht, wird den krieg in der Ukraine in keiner Weise beeinflussen. Aber für uns, für unser Selbstvertrauen und für unser Selbstverständnis wäre es ein starkes Zeichen gewesen. (Michael Völker, 22.3.2022)