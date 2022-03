Welche sind die besten Kostümserien?

Ausschweifende Kostüme und hochtrabende Sprache gehören zur Faszination der Kostümserien. Im Bild: Königin Charlotte in "Bridgerton".

Foto: Liam Daniel/Netflix/ AP

Auch wenn eine fesselnde Geschichte und sympathische wie unangenehme Charaktere eine unterhaltsame Serie ausmachen, oft spielen auch andere Aspekte eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, warum man in eine Serienwelt kippt: Ist es bei Krimiserien oft das düstere Setting, sind es bei historischen Dramen die prunkvollen Kostüme. Sie vermitteln Opulenz, Grandeur und erwecken die Welt vergangener Tage, ob fiktiv oder real, zum Leben. Gute Serien verstehen es, Ausstattung, Plot und Figuren gekonnt zu verweben, um Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Zeitreise zu schicken.

Unruhige High Society



Zu den bekanntesten TV-Kostümschinken der letzten Jahre gehört "Downton Abbey", in der die Familiengeschichte der Crawleys mit dem Untergang der Titanic beginnend bis in die 1940er-Jahre erzählt wird. Wirklich viel Handlung gibt es in den 52 Folgen nicht: Es geht vor allem um die Suche nach Ehemännern für die drei Töchter und den Erhalt des Anwesens in Zeiten historischer und sozialer Umbrüche. Erzählt aus den Perspektiven des herrschenden Adels und der Dienerschicht wird klar, dass alle Klassen mit Geheimnissen und Problemen zu kämpfen haben.



Dramatischer und weit erotischer geht es in "Bridgerton" zu. Im Mittelpunkt steht die holprige Liebesbeziehung zwischen Daphne Bridgerton und Simon, dem Duke of Hastings, und deren Weg zur Hochzeit. Nebenbei entspinnen sich in der Londoner High Society Dramen um uneheliche Kinder, Schulden, Affären, Homosexualität und um das Geheimnis, wer Lady Whistledown ist, die über alles und jeden Bescheid weiß und diese Informationen in einer Klatschkolumne ausplaudert. In der zweiten Staffel, die am 25. März auf Netflix startet, steht nicht mehr Daphne im Mittelpunkt, sondern ihr Bruder Anthony. Sie hat ja schon einen Mann, nun muss Anthony eine Frau finden, die in Zukunft den Bridgerton-Haushalt leiten soll.

Königliches Drama



In der Realität fußt dagegen das Kostümdrama "The Crown", die TV-Serie über das Leben Queen Elizabeths II. Darin wird ihr Weg von der Thronbesteigung, ihrer langen Regentschaft bis hin zum Tod Prinzessin Dianas in den 90er-Jahren nachgezeichnet. Angeblich hat die Königin die erste Staffel gesehen und gemocht, kritisierte aber die Dramatisierung gewisser Ereignisse. Immerhin, den Zuschauern gefällt's – und die Kostüme haben es sogar in eine eigene Ausstellung im Brooklyn-Museum geschafft.

Welche sind die besten Kostümserien?

Welche historische TV-Serie konnte Sie nicht überzeugen? Welche Serie hat die besten Kostüme? (rec, 24.3.2022)