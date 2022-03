Es ist angerichtet, Österreich kickt am Donnerstag in Wales, um sich für die WM zu qualifizieren. Wird diese Partie verloren, muss Katar boykottiert werden. Im Falle eines Sieges gibt es noch eine zweite Etappe zum Ziel

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Cardiff City Stadium ist heute ausverkauft. Mehr als 30.000 Waliser stehen auf den Tribünen hinter den Dragons um Superstar Gareth Bale. Foto: AP/Augstein David Alaba ist guter Dinge. Foto: APA/Punz

Österreich Fußballteam hat die allerletzte Voraussetzung für das WM-Playoff-Halbfinale gegen Wales erfüllt, es ist Mittwochmittag in Cardiff gelandet. Das Wetter war und bleibt frühlingshaft, Sonne und Wärme, also das genaue Gegenteil eines typischen britischen Sauwetters. Am Nachmittag folgte die Abschlusspressekonferenz mit Teamchef Franco Foda und Kapitän David Alaba, danach wurde zum ersten und letzten Mal im Cardiff City Stadium trainiert. Sie lernten das Gras kennen. Am Donnerstag wird es bitterernst, Anpfiff ist um 20.45 Uhr/MEZ (live ORF 1). In Wales ist es eine Stunde früher.

Gerhard Milletich hält "Zuversicht für alternativlos". Andererseits ist der 65-jährige Präsident des österreichischen Fußballbunds felsenfest davon überzeugt, "dass wir gewinnen und uns für Katar qualifizieren". Cardiff sei die erste Etappe zum Ziel, die zweite soll dann im Juni in Wien gegen Schottland oder die Ukraine bewältigt werden. Natürlich gibt es einen Plan B, als Chef des größten Sportverbands "muss man die Augen offenhalten". Fodas Vertrag endet am 31. März, eine WM-Teilnahme würde den Kontrakt automatisch bis Jahresende verlängern. "Über ungelegte Eier spricht man nicht öffentlich, wir werden siegen und es geht normal weiter", sagt Milletich. Dass Foda im Falle des Scheiterns Geschichte ist, wollte er nicht bestätigen.

Argumente

Es gibt durchaus Argumente, und gar nicht so wenige, die gegen Österreich sprechen: Wales ist in der Weltrangliste besser platziert (20 zu 30) und seit 16 Heimspielen, seit November 2018 ungeschlagen, gegen Belgien und Kroatien gab es jeweils ein 1:1. Die Stimmung im ausverkauften Cardiff City Stadium, es hat 33.000 Plätze, wird großartig sein, der zwölfte Mann ist im Fußball speziell auf der britischen Insel niemals zu unterschätzen. Österreich spielte eine an Mäßigkeit kaum zu überbietende WM-Qualifikation, Platz vier hinter Dänemark, Schottland und Israel. Die Republik Moldau und die Färöer hatte man aber schon im Griff. Das Playoff wurde nur dank des Umwegs über die Nations League erreicht.

Und noch eine Statistik, die beunruhigt. In der "Ära Foda" wurde noch kein Pflichtspiel gegen ein höher klassiertes Team gewonnen. Fünf Niederlagen und ein 0:0 in Polen. Das einzige Tor wurde beim heroischen 1:2 in EM-Achtefinale gegen Italien erzielt. Um nicht in Depression zu verfallen, sei erwähnt, dass die Bilanz gegen Wales mit fünf Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen positiv ist.

Zudem hat Österreich die wohl besseren Einzelspieler. Trainer Foda ahnt oder weiß das sogar. Er hält trotz der Bedeutung seine Emotionen im Zaum, sagt, was er immer sagt: "Es liegt an uns." Er bedauert den Corona-bedingten Ausfall von Florian Grillitsch ("ein Playmaker"). Die Spieler seien hoch konzentriert, gierig und voll fokussiert, man werde von Anpfiff an mutig, wachsam und initiativ sein. "Das sind die Spiele, für die man lebt, als Spieler und auch als Trainer. Anspannung erzeugt auch Leistung." Österreich werde mehr Ballbesitz haben. Das Gegenteil von Ballbesitz ist bekanntlich Ballverlust, den gilt es zu vermeiden. Wales wird mit langen Bällen operieren. Und laufen, rackern, kämpfen. "Wir dürfen uns im Spielaufbau keine einfachen Fehler erlauben, darauf warten sie nur, um ihr Umschaltspiel an den Tag zu bringen. Wir sind bereit, auch für eine Verlängerung und ein Elferschießen."

Alaba sagte: "Wir leben und lieben Fußball. Für solche Spiele trainieren wir täglich hart." Sein Kollege von Real Madrid, Gareth Bale, hat sich übrigens für topfit erklärt. Der gute physische Zustand des Superstars wurde vom walisischen Teamchef Rob Page bestätigt. Was Alaba über Bale denkt? "Eine coole Person, die Spiele entscheiden kann. Er freut sich, ich freu mich."

Spekulationen

Über die Aufstellung kann man spekulieren (muss man aber nicht). Foda gibt sie im Vorfeld niemals preis, das ist sein gutes Recht. Fürs Tor gibt es drei Optionen, Daniel Bachmann, Heinz Lindner und Patrick Pentz. Bachmann war zuletzt im Team die erste Wahl, allerdings ist der Fußball schnelllebig, bei seinem Verein Watford ist er seit mehr als zwei Monaten Reservist. Das spricht eher gegen ihn. Lindner hat in Basel ein Fixleiberl und ist erfahren. Pentz spielt bei der Austria zwar eine bärenstarke Saison, dass er ausgerechnet in einer derart wichtigen Partie debütiert, würde nicht zu Foda passen. Der Deutsche steht nicht gerade für Risiko und Innovation.

DER STANDARD schlägt in aller Demut folgende Startelf vor, Foda muss sich nicht daran halten. Ein 4-2-3-1-System mit Lindner im Tor, Alaba, Dragovic, Hinteregger und Lainer in der Abwehr, Schlager und Laimer im defensiven Mittelfeld, Grüll, Sabitzer und Baumgartner in der Offensive, Arnautovic als Solospitze. Kalajdzic könnte im Notfall (Rückstand) eingetauscht werden. Marcel Sabitzer nimmt bei Bayern eine defensivere Rolle ein. Sofern er überhaupt eine einnimmt.

Es geht also um siegen oder fliegen, um die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. Der 24-jährige Xaver Schlager ist nach seinem Kreuzbandriss wieder dabei, die ersten Einsätze bei Wolfsburg hat er nahezu unfallfrei absolviert, "Jedes Spiel ist ein Bonus." Den Begriff "Muss-Sieg" lehnt er ab. Man könne höchstens von Können oder Sollen sprechen. "Portugal oder Italien müssten auch dabei sein, es ist aber nicht der Fall, einen wird es erwischen", sagt Schlager. Womit er es auf den Punkt gebracht hat. Ein Kann-Sieg in Cardiff würde vollauf reichen. (Christian Hackl, 23.3.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Wales – Österreich (Cardiff City Stadium, 20.45 Uhr MEZ/live ORF 1 und DAZN, SR Marciniak/POL)

Wales: Hennessey (Burnley, 98 Länderspiele) – Mepham (Bournemouth, 26/0 Tore), Rodon (Tottenham, 22/0), B. Davies (Tottenham, 69/1) – C. Roberts (Burnley, 34/3), Ramsey (Glasgow Rangers, 71/20), Allen (Stoke City, 69/2), Wilson (Fulham, 33/5), N. Williams (Fulham, 17/2) – James (Leeds United, 29/5), Bale (Real Madrid, 100/36)

Ersatz: A. Davies (Sheffield United, 2), King (Salford City, 0) – Cabango (Swansea City, 3/0), Ampadu (Venezia, 31/0), Norrington-Davies (Sheffield United, 6/0), Gunter (Charlton Athletic, 106/0), Levitt (Dundee United, 10/0), Colwill (Cardiff City, 3/0), Vaulks (Cardiff City, 6/0), J. Williams (Swindon Town, 31/1), Johnson (Nottingham Forest, 7/0), Harris (Cardiff City, 3/0), S. Thomas (Huddersfield Town, 2/0), Matondo (Cercle Brügge, 0)

Es fehlen: Morrell (gesperrt), Ward (Knieverletzung), Moore (Fußbruch), T. Roberts (Sehnen-OP im Oberschenkel), J. Lawrence (Oberschenkelverletzung), Brooks (Lymphdrüsenkrebs)

Österreich: Lindner (FC Basel, 29)/Bachmann (Watford, 12)– Lainer (Borussia Mönchengladbach, 33/2), Dragovic (Roter Stern Belgrad, 98/2), Hinteregger (Eintracht Frankfurt, 65/4), Alaba (Real Madrid, 91/14) – Laimer (RB Leipzig, 18/2), X. Schlager (VfL Wolfsburg, 24/1) – Baumgartner (TSG Hoffenheim, 17/6), Sabitzer (Bayern München, 58/10), Grüll (Rapid Wien, 3/0) – Arnautovic (Bologna, 96/32)

Ersatz: Lindner (FC Basel, 29), Pentz (Austria Wien, 0) – Posch (TSG Hoffenheim, 15/1), Ulmer (Red Bull Salzburg, 30/0), Ullmann (Venezia, 0), Ilsanker (Eintracht Frankfurt, 60/0), N. Seiwald (Red Bull Salzburg, 2/0), Schöpf (Arminia Bielefeld, 31/5), Lazaro (Benfica Lissabon, 32/3), Schaub (1. FC Köln, 29/8), Kalajdzic (VfB Stuttgart, 11/4), Gregoritsch (FC Augsburg, 33/5), Weimann (Bristol City, 14/0)

Es fehlen: Grillitsch, Lienhart, Trimmel (alle positiv auf Corona), D. Ljubicic (erkrankt), Danso (Knöchelverletzung), Baumgartlinger (fehlende Spielpraxis nach Knieverletzung)