Kenneth Branagh zeigt in seinem autobiografisch geprägten Film das Leben einer jungen Familie in der nordirischen Hauptstadt der 1960er-Jahre. Haben Sie ihn schon gesehen?

Wer die Oscar-Verleihung verfolgt hat, weiß, dass aus den sechs Nominierungen für "Belfast" – unter anderem für den besten Film – letztlich nur ein Oscar geworden ist, nämlich der für das beste Originaldrehbuch. Das in Schwarz-Weiß gedrehte Filmdrama des britischen Regisseurs, Drehbuchautors und Schauspielers Kenneth Branagh konnte jedoch im Vorfeld schon zahlreiche Fans begeistern. Mit einer sehr persönlichen Note, geprägt von den Erlebnissen seiner Kindheit, gibt Branagh nostalgische Einblicke in das Leben in Nordirland zum Ende der 1960er-Jahre – einer Zeit, die von Ausschreitungen zwischen Katholiken und Protestanten, dem Nordirland-Konflikt, geprägt war.

Wichtig für den kleinen Buddy: Granny und Pop. Foto: Rob Youngson/AP/© 2021 Focus Features, LLC.

Die Geschichte dreht sich vor allem um das Leben des jungen "Buddy", gespielt von Jude Hill. Der Neunjährige lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel Belfasts und liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und Besuche bei seinen Großeltern, gespielt von Judi Dench und Ciarán Hinds. Im Schatten der Ausschreitungen nimmt das Leben in der Nachbarschaft seinen Lauf. Die gesellschaftspolitischen Spannungen, die Gewaltausbrüche und die damit verbundenen Probleme und Sorgen, mit denen Buddys Familie konfrontiert wird, werden stets aus der kindlichen Perspektive des Neunjährigen beleuchtet.

Das sagen die Kritiken

Gerade dieser Aspekt, die unpolitische Sicht auf das Politische, wird in der Kritik der "Süddeutschen Zeitung" lobend hervorgehoben: "Die Welt mag gerade so aussehen, als gäbe es zu allem immer nur zwei Seiten, für Branagh gibt es in 'Belfast' eine dritte: die, die jede eskalierte Auseinandersetzung einfach verweigert." Fast gegenteilig wird das in der Kritik des "Guardian", der zwei von fünf Sternen vergibt, betrachtet: Der Film vermeide es durch die nostalgisch geschönte Inszenierung, die Schwere des Konflikts zu beleuchten. In der Kritik der "Presse" ist zu lesen: "Das hoffnungsfrohe Sittenbild des Dramas trifft den Nerv der Zeit – schwimmt aber auch im Kitsch." Im Forum zum STANDARD-Interview mit Regisseur Kenneth Branagh spricht "Popeye the sailor" eine klare Empfehlung aus:

Was sagen Sie?

Was zeichnet den Film aus – welche Szenen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was stört Sie vielleicht daran? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.3.2022)