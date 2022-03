Bitcoin könnte nach monatelangem Abwärtstrend zu einem neuen Höhenflug ansetzen. Foto: BENOIT TESSIER/Reuters

Nach monatelangem Abwärtstrend hat Bitcoin in den vergangenen Tagen und Wochen ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Dollar scheint aktuell zu halten. Um an die Preisrallyes des vergangenen Jahres anschließen zu können, muss die größte Kryptowährung allerdings noch einige Hürden nehmen. Aktuell steht der Bitcoin-Preis bei etwa 44.000 Dollar.

Drei Milliarden Dollar für Bitcoin

Mitverantwortlich für den derzeitigen Preisanstieg – der Wert war im Februar, schon vor Kriegsausbruch, auf 33.000 Dollar abgestürzt – könnten enorme Investitionen des Kryptoprojekts Terra sein. Um den Dollar-Kurs des eigenen Stablecoin TerraUSD abzusichern, legen die Betreiber der Blockchain anders als andere Stablecoin-Projekte kein Äquivalent der US-Währung auf Bankkonten zur Seite, sondern setzen als Reserven die eigene Kryptowährung Luna sowie Bitcoin ein.

Zuletzt soll Terra Bitcoin im Wert von 125 Millionen Dollar über die Kryptobörse Binance aufgekauft haben. Insgesamt wollen die Projektverantwortlichen kurzfristig drei Milliarden Dollar für Bitcoin-Investitionen aufwenden, verriet Co-Gründer Do Kwon in einer auf Twitter Spaces übertragenen Konversation mit dem Krypto-Influencer Udi Wertheimer. Terra (Luna) ist aktuell das achtgrößte Kryptoprojekt auf dem Markt. Die Investitionen könnten wichtige Impulsgeber für den Bitcoin-Preis werden und so wiederum den ganzen Markt stützen.



Cardano profitiert von Coinbase

Die Stabilisierung der größten Kryptowährung sorgte auch bei anderen Projekten für eine Verschnaufpause. Cardano, vom Marktanteil derzeit auf Platz sieben, musste seit dem Allzeithoch im September einen Wertverlust von 76 Prozent hinnehmen und verlor schließlich sogar die Ein-Dollar-Marke, die zuvor zwölf Monate lang als untere Preisstütze gegolten hatte.

Nach einem 30-prozentigen Preissprung in den vergangenen drei Tagen stehen die Zeichen auch bei Cardano auf Erholung. Verantwortlich für die enorme Steigerung dürfte nicht zuletzt die Ankündigung der Kryptobörse Coinbase gewesen sein, die ihrer Kundschaft ab sofort das unkomplizierte Staking der Cardano-Währung ADA ermöglicht.

46.000 Dollar als wichtige Marke

Gelingt es Bitcoin, sich bei über 46.000 Dollar zu stabilisieren, rechnen Kryptokenner damit, dass der gesamte Markt eine ähnliche Rallye hinlegen könnte, wie sie zunächst zu Jahresbeginn 2021 und dann von Sommer bis Spätherbst zu beobachten war.

Die geopolitische Unsicherheit wird auch in den kommenden Wochen wie auf den traditionellen Börsen ein großer Faktor bleiben. Es mehren sich aber die Anzeichen, dass die als äußerst riskant verschriene Kryptowährung auch in einer globalen Krise mit anderen Assets gut mithalten kann. Dafür sorgte unter anderem die ukrainische Regierung, die während des Krieges stark auf Krypto setzt. (Martin Stepanek, 24.3.2022)