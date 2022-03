Hugh Jackman (ganz links), als er mit Nicole Kidman für den Kinofilm "Australia" Werbung machte. Foto: AP / Mark Baker

Zwei Jahre ohne Touristen, anhaltende Flugscham wegen der Klimakrise: Die australische Fluggesellschaft Qantas fährt zum Tourismus-Neustart des Landes schwere Promi-Geschütze auf. Mit Kylie Minogue und Hugh Jackman sollen wieder mehr Reisende nach Australien gelockt werden – oder auch nur in die Flugzeuge von Qantas. Doch auch wenn alles danach aussieht, als müsste man genau jetzt aufwendige Werbung machen: Der am Wochenende veröffentlichte TV-Werbeclip ist wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang zurückgehalten worden. Auch die bisherige Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die erst vor wenigen Tagen ihr Karriereende verkündet hatte, ist darin zu sehen.

Das Qantas-Werbefilmchen mit den australischen Superstars Hugh Jackman und Kylie Minogue. LOGAN

In dem drei Minuten langen Clip singen australische Superstars eine moderne Neuauflage der inoffiziellen Australien-Hymne "I still Call Australia Home". Dazu gibt es touristisch wertvolle Bilder, sprich: einige der schönsten Landschaften und Sehenswürdigkeiten des Landes zu sehen, vom Sandsteinmonolith Uluru über die Inselgruppe Whitsundays bis zum Hafen von Sydney. Komplettiert wird das Filmchen von emotionalen Szenen auf Flughäfen, wo sich Menschen nach langer Zeit wiedersehen. "One day we"ll all be together once more", lautet eine der Textzeilen.

Fliegendes Känguru

Die Kampagne sei bereits vor der Pandemie gedreht worden, habe dann aber wegen der Reisebeschränkungen auf Eis gelegen, betonte Joyce. Qantas wurde 1920 gegründet und ist eine der ältesten ununterbrochen tätigen Fluggesellschaften der Welt. Ihr Name wurde vom früheren Namen Queensland and Northern Territory Aerial Services abgeleitet. In Anlehnung an das Logo wird die Airline auch das "Fliegende Känguru" genannt. Vor der Pandemie beförderte Qantas jährlich 50 Millionen Passagiere in alle Welt. (red, APA, 28.3.2022)