Die Zahl der Einpersonenhaushalte hat sich seit 1985 nahezu verdoppelt. Die Gründe dafür sind divers – was bewegt Sie dazu, allein zu leben? Posten Sie im Forum!

Mehr als 1,5 Millionen Menschen wohnen in Österreich alleine. Das ist laut Statistik Austria mehr als jeder dritte Privathaushalt. Während Alleineleben für manche keine gewollte und bewusste Entscheidung ist, sondern sich ein Zusammenleben weder durch eine Familie oder Partnerschaft noch durch eine Wohngemeinschaft ergeben hat, stellt es für andere wiederum die perfekte Wohnform dar.

Genießen Sie es, alleine zu wohnen – oder hätten Sie lieber Gesellschaft? Foto: fizkes Getty Images/iStockphoto

Keine Kompromisse mit anderen eingehen zu müssen, bei Entscheidungen bezüglich Wohnung und der Art zu leben autonom handeln zu können, genug Freiraum zu haben oder einfach, weil man sich alleine am wohlsten fühlt – diese und andere Gründe bewegen viele dazu, lieber allein zu wohnen. Für "hayquever" ist außerdem klar:

Doch auch für so manche Paare hat sich die Entscheidung, alleine zu wohnen, als ideale Lösung in der Beziehung herausgestellt, wie "cybertom" berichtet:

Aus welchen Gründen leben Sie alleine?

Hat sich bislang einfach keine andere Wohnform für Sie ergeben? Würden Sie lieber mit anderen zusammenwohnen? Oder ist es eine bewusste Entscheidung, alleine zu wohnen? Leben Sie als Paar getrennt? Und was schätzen Sie am meisten an dieser Form des Wohnens? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 29.3.2022)