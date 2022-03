Komponist Karlheinz Essl und Pianistin Xenia Pestova Bennett. Mayr/DuPuy

Die Goldberg-Variationen von Vater Bach sind als Gipfel jener Kunst zu betrachten, die sich um die Variation thematischen Materials bemüht. Ausgehend von der erhaben kantablen Aria hört man staunend ein dichtes musikalisches Gedankengebilde entstehen, dessen Elemente sich vornehmlich an der Basslinie des Anfangs entzünden. Das Werk wird nun am 31. 3. in der "Factory" des Künstlerhauses neu befragt.

Beim "Gold.Berg.Werk" gehen Komponist Karlheinz Essl und Pianistin Xenia Pestova Bennett eigenwillig an das Original heran. Das Vorhaben wird wie folgt beschrieben: "Zwischen einzelnen Klaviervariationen werden neu komponierte elektronische Interludes über einen unsichtbaren Speziallautsprecher wiedergegeben, der den Resonanzboden des Klaviers in Schwingung versetzt. Die elektronischen Klänge strahlen aus dem Inneren des Klaviers, wandern durch den Raum und umhüllen das Publikum. Barocke und zeitgenössische Klangwelten werden so miteinander konfrontiert und zur Synthese gebracht." Das spannende Projekt existiert bereits auch in CD-Form. (Ljubiša Tošić, 30.3.2022)