Es war für die meisten eine sehr unerwartete Nachricht, mit der sich die Familie von Bruce Willis vergangene Woche an die Öffentlichkeit wandte: Der 67-jährige US-amerikanische Schauspieler wird aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen seine Karriere beenden. Bis vor kurzem hatte Willis noch an zahlreichen Filmprojekten mitgearbeitet, von denen einige noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Und auch in den letzten Jahrzehnten war der Schauspieler von den Kinoleinwänden der Welt nicht wegzudenken, wie auch "tschux" weiß:

Bekanntheit erlangte Bruce Willis ab 1985 mit seiner Hauptrolle in der Detektivserie "Das Model und der Schnüffler", die mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Sein schauspielerischer Durchbruch erfolgte 1988 mit dem Actionfilm "Stirb langsam". Außer in Action- und Science-Fiction-Filmen wie "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "Das fünfte Element" oder "Armageddon – Das jüngste Gericht" spielte Willis auch in Dramen wie "The Sixth Sense" oder "Unbreakable – Unzerbrechlich" und Komödien wie "Der Tod steht ihr gut" oder "Kuck mal, wer da spricht!" mit. Zudem versuchte er sich auch als Musiker und arbeitete als Synchronsprecher und Produzent. Aber was wissen Sie eigentlich über die Schauspiellegende? Machen Sie das Quiz!

