Vor wenigen Monaten sorgte der Bastler Ken Pillonel für Aufsehen, als er das tat, was Apple nicht tun möchte: Er baute einen funktionierenden USB-C-Port in ein iPhone ein. Das Projekt erfreute sich großer medialer Aufmerksamkeit, und das einzigartige Smartphone wurde für über 86.000 Dollar auf Ebay verkauft. Nun dreht Pillonel den Spieß um: Er hat einen Lightning Port in ein herkömmliches Android-Smartphone – konkret in ein Samsung Galaxy A51 – eingebaut.

Im nachfolgenden Video gibt Pillonel einen Eindruck davon, wie das Projekt entstand und wie das finale Produkt aussieht. Zwar ist hier theoretisch Vorsicht geboten, weil das Video am 1. April veröffentlicht wurde – allerdings zeigt der Clip schon deutlich, dass das Projekt tatsächlich umgesetzt wurde. Ein längeres Video möchte Pillonel später auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichen.

Exploring the Simulation (Kenny Pi)

Dem Video zufolge kann der Lightning Port im Android-Smartphone nicht nur zum Aufladen des Geräts, sondern auch für Datentransfer genutzt werden. Dies war keine einfache Angelegenheit, wie Pillonel in einem Beitrag von Engadget zitiert wird: Denn das Apple-Kabel ist smart genug, um zu erkennen, ob es an ein Apple-Produkt angesteckt wird – es muss also ein Workaround gefunden werden, der trotzdem in dem beschränkten Platz eingesetzt werden kann.

Geholfen hat ihm dabei die Erfahrung, die er bei seinem vorherigen Projekt gesammelt hatte. Im Gegensatz zum iPhone möchte er das aktuelle Handy aber nicht verkaufen, sondern selbst behalten. Auch, weil er die Nachfrage nach einem Android-Smartphone mit Lightning-Port deutlich geringer einschätzt. "Ich erwarte nicht, dass irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, dies mit seinem Handy machen möchte", sagt Pillonel: Er selbst habe dies zum Spaß gemacht. Er wollte schlichtweg herausfinden, ob er es schaffen würde. (red, 2.4.2022)