Vergangene Woche traten die Delegationen – links Russland, rechts die Ukraine – unter der Ägide des türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan in Istanbul zusammen. Foto: APF/Turkish Presidency Office/Muhurdar

Unmittelbar nachdem am 24. Februar die ersten russischen Raketen in der Ukraine einschlugen und die Panzer mit dem Z-Symbol die Grenze überschritten, begann man in Kiew damit, sich auf Verhandlungen mit einem Feind vorzubereiten, der noch kurz zuvor jegliche Invasionsabsicht strikt verneint hatte. Fünfeinhalb Wochen, tausende Tote, eine in Trümmer geschossene Infrastruktur und einen ins Stocken geratenen russischen Vormarsch später ist ein Waffenstilland weiter nicht in Sicht. Während die Ukraine auf ein Gipfeltreffen Wolodymyr Selenskyjs mit Russlands Präsident Wladimir Putin drängt, besteht der Kreml darauf, erst alle offenen Punkte zu klären, bevor sich Putin in die Regierungsmaschine setzt und – so die Gerüchte – in der Türkei auf seinen Widersacher trifft.

Bis es so weit ist, dürfte aber noch einiges an Zeit vergehen – und die Zivilbevölkerung in der Ukraine weiter leiden, auch wenn am Montag die Gespräche fortgesetzt werden. DER STANDARD hat die wichtigsten Verhandlungspositionen zusammengefasst: