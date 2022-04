Olivia Rodrigo ("good 4 u"), Disney-Star und Grammy-Preisträgerin. Foto: AFP

Wie hoch die Erfolgsrate von Eislaufeltern bezüglich der Karrieren ihrer hochbegabten Kinder ist, wird für immer im Verborgenen bleiben. Es gilt, nur die Härtesten kommen durch. Für ältere Leser oder Beaufsichtigungspflichtige von Schulkindern: Nach Weltkarrieren von Britney Spears, Christina Aguilera oder Justin Timberlake und auch dem Bieber wird aktuell die 19-jährige US-Schauspielerin Olivia Rodrigo als neues heißes Ding zwischen Pflichtschule und Popsuperstartum gehandelt.

Olivia Rodrigo hat gerade drei Stück der "Musik-Oscars" Grammys bekommen: beste neue Künstlerin, beste Pop-Solo-Performance, bestes Popalbum. Olivia Rodrigo verkauft das kommerziell Richtung Friedhof gehende Format eines Albums in Form ihrer Liedsammlung Sour allerdings gar nicht einmal so viel. Dafür werden ihre Singles vom Jungvolk umso heftiger gestreamt. Ihr punkiger, in bester Tradition von Kolleginnen wie Charli XCX oder Icona Pop stehender Protestsong good 4 u wurde allein auf Youtube bisher über 350 Millionen Mal abgerufen.

OliviaRodrigoVEVO

Es handelt sich dabei um eine üble, sich allerdings im legalen Bereich bewegende Nachrede auf einen Lover, der das Weite gesucht hat und jetzt alle Trümpfe inklusive eines neuen Autos, eines viel zu gütigen Psychodoktors und einer neuer Freundin in der Hand hält. Olivia liegt auf dem Badezimmerboden und schreit Zeter und Mordio. Jetzt einmal aus der Ferne diagnostiziert: Eigentlich sollte dort ja der Ex seinen letzten Atemzug tun, während sich die Fliesen rot färben. Toller Song!

Bekannt wurde Olivia Rodrigo, so wie zuvor Britney Spears, Christina Aguilera und die Justins Timberlake und Bieber, dank Walt Disney. Zwischen 2016 und 2019 war sie Star der Videoclipserie Bizaardvark. Ab Ende 2019 war sie als "Nini" auf Disney+ der Star der dramatisch zwischen Amour fou und Synchrontanz schmonzettenden Teenagerserie High School Musical: Das Musical: Die Serie.

Die Musik und die Texte der am Klavier komponierenden Teenagerin bewegen sich in diesem gefühlsübermächtigen Spannungsfeld, wobei die Balladen einen auch stimmlich leider etwas piepsigen Schwachpunkt darstellen. Hallo, Olivia Rodrigo muss rocken! Die Eltern der Kalifornierin mit philippinischen, irischen und deutschen Wurzeln haben sie jedenfalls von früh an in Talenteshows und auf diversen Supermarkteröffnungen abgehärtet. Schauen wir einmal. Hollywood wartet. (Christian Schachinger, 4.4.2022)