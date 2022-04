In den nächsten Tagen soll Karl Nehammer in die Ukraine reisen. Man wolle weitere humanitäre Hilfe aus Österreich besprechen

Kanzler Karl Nehammer will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das Bundeskanzleramt hat am Dienstag eine Reise von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Ukraine angekündigt. "In den nächsten Tagen", wie es heißt, soll der Bundeskanzler den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besuchen. Wann es konkret zu dem Treffen kommen soll, wurde aus Sicherheitsgründen nicht erwähnt.

Das Ziel sei, die Ukraine "weiterhin bestmöglich humanitär und politisch zu unterstützen", hieß es in einer Aussendung. Österreich habe bereits 17,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt. Weitere humanitäre Hilfe soll "zeitnah" folgen.

Noch diese Woche wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ein Treffen mit Selenskyj nach Kiew reisen. Sie werde begleitet vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Das Treffen werde "vor der Geberkonferenz #StandUpForUkraine am Samstag in Warschau" stattfinden, schrieb EU-Sprecher Eric Mamer auf Twitter. (luza, 5.4.2022)