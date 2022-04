"King" bringt unter anderen Tom Hanks an die Croisette

Regisseur Baz Luhrmann ist Experte für Filmmusicals. Mit einem solchen kommt er heuer nach Cannes. Foto: Chris Delmas / AFP

Cannes – Filmmusicalexperte Baz Luhrmann feiert die Weltpremiere seines neuen Films "King" bei den heurigen Filmfestspielen von Cannes. Bei "King" handelt es sich um ein Biopic über die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, den Austin Butler verkörpert. Die Veranstalter erwarten an der Croisette unter anderen Hollywoodstar Tom Hanks, der Presleys Manager Colonel Tom Parker spielt.

Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes gehen heuer von 17. bis 28. Mai zum 75. Mal über die Bühne. Das vollständige Programm für das Festival an der Côte d'Azur in Südfrankreich soll am 14. April veröffentlicht werden. (APA, 5.4.2022)