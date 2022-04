Leiten Jung von Matt Donau: Fedja Burmeister, Doris Christina Steiner, Werner Singer. Foto: Jung von Matt Donau

Wien – Digitalexpertin Doris Christina Steiner steigt als Geschäftsführerin bei Jung von Matt Donau ein und wird ab 1. Mai 2022 den Bereich digitale Kommunikation stärken, Social Media ausbauen und PR-Campaigning aufbauen.

Die 34-jährige kommt von der internationalen Kommunikationsberatung Ketchum Publico, bei der sie in den vergangenen fünf Jahren als Managing Director das Digitalgeschäft aufbaute. In den insgesamt zehn Jahren bei Ketchum Publico beriet Steiner Unternehmen, Marken und Institutionen in allen Fragen der digitalen Kommunikation. In den vergangenen Jahren leitete sie aus Wien heraus Social Media-Projekte für den deutschen, gesamteuropäischen und CEE-Markt.

"Doris verbindet Kreativität und Momentum mit digitalem Mindset und messbarem Impact. Damit ist sie ein perfekter Match für Jung von Matt Donau. Wir sind uns sicher, dass wir den Erfolgskurs des Wiener Teams mit ihr noch weiter vorantreiben können und freuen uns auf eine energiegeladene Unternehmerin", sagt Josef Koinig, Gründer Jung von Matt Donau.

Doris Christina Steiner ist Vorstandsmitglied des Creativ Club Austria und moderiert denPodcast "CCA Kreativ Talk", in dem sie mit Kreativen über deren Arbeit und Projekte spricht. Zudem ist sie Keynote Speaker, Panel Speaker und Host zu Themen wie Digital Strategy, Influencer Marketing, Storytelling sowie Content Marketing auf nationalen und internationalen Marketingkonferenzen.

Doris Christina Steiner führt Jung von Matt Donau gemeinsam mit Beratungsgeschäftsführer Fedja Burmeister und Kreativgeschäftsführer Werner Singer. (red, 8.4.2022)