Placebo kommen nach Nickelsdorf. Foto: Mads Perch

Nickelsdorf/Wien – Nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins haben die Foo Fighters sämtliche Aktivitäten abgesagt – und damit auch ihren Auftritt beim Nova Rock in Nickelsdorf (9. bis 12. Juni). Trotz der Kurzfristigkeit hat der Veranstalter nach Angaben vom Donnerstag als Ersatz Placebo verpflichtet. Die britische Glam-Rock-Formation kommt mit ihren Hits und dem neuen Album "Never Let Me Go" zum Festival.

Sportfreunde Stiller und Epica

Neu angekündigt wurden außerdem Sportfreunde Stiller und Epica. Dank der Symphonic-Metal-Band aus den Niederlanden und ihrer Sängerin Simone Simmons steigt der Anteil der Frauen unter den überwiegend männlichen Akteuren beim Open Air etwas an. (APA, 7.4.2022)