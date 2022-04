Seit 2015 war "RaidForums" Umschlagplatz für heikle Daten. Foto: Elise Amendola

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol eines der größten Hacker-Foren der Welt ausgehoben. Der illegale Marktplatz "RaidForums" sei geschlossen und die Infrastruktur beschlagnahmt worden, hieß es am Dienstag in Den Haag. Der Verwalter des Forums sowie zwei Handlanger seien festgenommen worden. An der Operation "Tourniquet" waren Ermittler aus den USA, Großbritannien, Schweden, Portugal, Rumänien sowie Deutschland beteiligt.

"RaidForums" war Europol zufolge 2015 errichtet worden und zählte mehr als eine halbe Million Nutzer. Auf dieser Plattform wurden Zugang zu großen Datenbanken von zahlreichen US-Betrieben verkauft. Dabei ging es um Millionen Kreditkarten, Bankkonten sowie Zugangsdaten für Online-Accounts. Die Lecks der Datenbanken waren durch frühere Hacks und durch andere illegale Wege in den vergangenen Jahren gesammelt worden.

Die Ermittler hatten die Aktion ein Jahr lang vorbereitet. Koordiniert wurde sie von den Cybercrime-Spezialisten von Europol. (APA, 12.4.2022)