Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Das trägt Mann jetzt

Schau "Fashioning Masculinities" Foto: Chris Yates. Model Siddharta Van Der Sluis. Courtesy of Edward Crutchley

Spätestens seit den Auftritten des britischen Musikers Harry Styles in Kleidern ist die Botschaft auch im Mainstream angekommen: Männermode ist vielfältig! Im Londoner Victoria & Albert Museum will das nun die Schau "Fashioning Masculinities" anhand moderner und historischer Beispiele vorführen.

Die Ausstellung "Fashioning Masculinities: The Art of Menswear" ist noch bis zum 6. November im Victoria & Albert Museum in London zu sehen.





Täglich schmieren

"Molecular Regeneration Emulsion" von Nescens Foto: Hersteller

Alrounder für jeden Tag: Die "Molecular Regeneration Emulsion" von Nescens zieht schnell ein und versorgt die Haut rundum. 30 ml, 295 Euro

www.3rings.eu





Farben tragen

Handgefertigte Tasche Foto: Hersteller

Zazi Vintage, das Label von Jeanne de Kroon, lässt längst nicht mehr nur Kleider fertigen. Mittlerweile gibt’s auch handgefertigte Taschen. 325 Euro

www.zazi-vintage.com





Blasen zählen

Keramikvase Foto: Hersteller

Dieses Stück fällt auf der Fensterbank auf: Keramikvase von Zio, erhältlich zum Beispiel beim schwedischen Händler Jotex. 39,99 Euro

www.jotex.com





Zehen zeigen

Ledersandalen Foto: Hersteller

Mit Klettverschluss: Die olivfarbenen Ledersandalen von Designer Petar Petrov sind im Wiener Concept-Store Park erhältlich. 630 Euro

www.park-onlinestore.com





Ohne Knöpfen

Baumwollbluse mit Magnetverschlüssen Foto: Hersteller

Mit dieser Bluse lässt sich ordentlich Zeit sparen: Die Baumwollbluse von Yorokani wird mit Magnetverschlüssen geschlossen. 145 Euro

www.yorokani.com

(RONDO, 26.4.2022)