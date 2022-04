Bellissimo!

Vly Erbsenproteindrink Barista Foto: Lukas Friesenbichler

Aha, Proteine sind nicht nur in der Muckibude, sondern auch im Kaffeehäferl wichtig – für festen, samtigen Schaum auf dem Cappuccino, wie er bei dieser Milchalternative zu beobachten ist. Zweiter angenehmer Nebeneffekt von Erbsenprotein im Produkt der Berliner Marke Vly: Der Kaffeegeschmack bleibt unverfälscht. Optisch und olfaktorisch erstaunlich appetitlich!

Vly Erbsenproteindrink Barista, 1 l, z. B. bei www.foodist.at um 2,89 Euro

5 von 6 Punkten





Halb feste Haube

Made With Luve Lupinendrink natur Foto: Lukas Friesenbichler

Auch von der Marke Luve gibt es eine Barista-Edition. Das dickköpfige Testerduo bevorzugte aber die Normalvariante, weil sie weniger süß ist. Angenehm an diesem Saft aus Lupinen: Er pfuscht gutem Kaffee geschmacklich nicht rein. Nicht aufgeschäumt stört das unappetitliche Hellbraun der Flüssigkeit, als halb feste Haube auf dem Cappuccino ist es nicht mehr so unbehaglich.

Made With Luve Lupinendrink natur, 1 l, z. B. bei kokku-online.at um 2,99 Euro

4 von 6 Punkten





Abschaum

Spar Haferdrink Barista Foto: Lukas Friesenbichler

Die Optik ist verheerend: Diesen gelb-braunen Haferschleim würde der Fleischfresser nicht einmal seinem klapprigsten Gaul vorsetzen, bevor dieser zu Leberkäs verarbeitet wird. Die Vegetarierin sieht es sachlicher: Das Spar-Produkt entfaltet keinen Eigengeschmack im Kaffee, was gut ist. Nicht so gut finden beide: Schaum, der ausschaut, als wäre man schon beim Abwasch.

Spar Haferdrink Barista, 1 l, ohne Zuckerzusatz, bei Spar um 1,99 Euro

2 von 6 Punkten





Pappmandel

Joya & Dream Mandel Barista Drink Foto: Lukas Friesenbichler

Auch bei diesem Safterl von Joya sind sich der Karnivore und die Fleischvermeiderin uneinig: Sie will kein vorlautes Mandelaroma wie vom Ami-Röster in ihrem Grande Cappuccino haben, ihn stört eher ein seltsamer Pappendeckel-Nebengeschmack, der überdies bitter ist wie schlecht gerösteter Kaffee. Das Plus an diesem zuckerfreien Drink: Der Schaum wird schön seidig.

Joya & Dream Mandel Barista Drink, 1 l, ohne Zucker, bei Billa um 2,99 Euro

3 von 6 Punkten

(Joëlle Stevenazzi & Sascha Aumüller, RONDO, 29.4.2022)