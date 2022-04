Reaktionen auf den Tod von Hermann Nitsch würdigen einen Künstler von "Weltrang". Foto: APA / Techt

Alexander Van der Bellen:

"Mit ausdrucksstarken Bildern und aufsehenerregenden Aktionen hat er die heimische Kunstwelt neu definiert. Nun ist der Großmeister des Aktionismus von uns gegangen: Hermann Nitsch ist tot", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer ersten Reaktion auf das Ableben des Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch.

"Die heimische Kunst ist damit um eine ihrer auch international bedeutendsten Persönlichkeiten ärmer. Konsequent hat Hermann Nitsch über Jahrzehnte hinweg an seinem kultischen Stil gearbeitet, seine Werke und sein Wirken haben niemanden kaltgelassen. Österreich trauert um einen unbestechlichen und faszinierenden Maler und einen beeindruckenden Menschen. Sein Werk wird weiterleben, dessen bin ich mir gewiss", betont der Bundespräsident.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer

"Heute hat uns ein wahrhaft einzigartiger Künstler verlassen", sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Ableben des Malers und Aktionskünstlers. "Seine vielfältige Auseinandersetzung mit Kunst, Ästhetik, Religion und Philosophie hat Hermann Nitschs Werk förmlich durchzogen. Seine Großformate ziehen Menschen in ihren Bann, wie es kaum andere Kunstwerke können. Mit den Orgien-Mysterien-Spielen hat Nitsch außerdem die Grenzen des Kunstschaffens neu definiert. Was mich persönlich an Nitsch beeindruckt hat, ist seine Durchsetzungskraft und seine Standhaftigkeit trotz aller Kritik, die ihm vor allem zu Beginn entgegengeschlagen ist", so Mayer.

Meine Gedanken sind heute bei seiner Frau Rita, seiner Familie und seinen Freunden." Hermann Nitsch wurde neben vielen anderen Auszeichnungen 1984 mit dem Kunstpreis für Bildende Kunst und 2005 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis geehrt.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner

"Hermann Nitsch war ein Künstler von Weltrang und einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler überhaupt. Wir waren und sind unglaublich stolz, dass er eine so tiefe Verbindung zu Niederösterreich hatte und bei uns in Prinzendorf ein Zuhause gefunden hat. Denn Hermann Nitsch war nicht nur ein großartiger Botschafter unseres Landes in der ganzen Welt, sondern auch eine ganz große Persönlichkeit, die gerne in unserem Land gelebt und unserem Land viel gegeben hat", sagte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bedauert Hermann Nitschs Tod als "großen Verlust für die heimische und internationale Kunstszene". Und der Stadtchef weiter: "Nitsch wurde in Wien geboren und war Mitbegründer einer der wichtigsten avantgardistischen Kunstströmungen, des ,Wiener Aktionismus‘. Ihn bloß als bedeutenden Maler zu bezeichnen, wäre ganz falsch, hatte er doch immer das Gesamtkunstwerk, bestehend aus Malerei, Musik, Theater und Performance, im Auge. Und er war als unverwechselbares Künstler-Original auch immer selbst Teil dieses Gesamtkunstwerks."

Der Bürgermeister weiter: "Zunächst als ,Blutkünstler‘ bekämpft und angefeindet, schaffte es Nitsch durch Konsequenz und Hartnäckigkeit, aber auch durch die große Vielfalt seiner Kunst – so inszenierte er am Wiener Burgtheater und an der Wiener Staatsoper und stattete in Bayreuth die ,Walküre‘ aus – zu einem der weltweit wichtigsten Künstler unserer Stadt und unseres Landes zu werden."

Michael Ludwig: "Für Hermann Nitsch war stets das ,Sechstagesspiel‘ seines so genannten ,Orgien-Mysterien-Theaters‘ das große Ziel. Kurz vor seinem Tod hatte er noch angekündigt, dass es heuer – nach pandemiebedingten Ausfälle in den beiden letzten Jahren – wieder stattfinden werde. Nitsch Ehefrau Rita Nitsch verspricht nun, wenigsten einen Teil davon im Sommer aufführen zu lassen – eine schöne Geste an den Verstorbenen!"

Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen

Heute Früh ist die Nachricht vom Ableben des Österreichischen Künstlers Hermann Nitsch publik geworden. Nitsch war einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Vertreter des Wiener Aktionismus. "Er war nicht nur in seinen eigenen Augen, sondern auch in denen von uns Rezipientinnen und Rezipienten mehr als nur ein Maler. Nitsch war ein Gesamtkünstler zwischen Aktionismus, Ritus, Mysterium und Literatur", sagt die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, in einer ersten Reaktion.

"Ob die Schüttbilder, die Blutorgel, seine Teilnahmen an der documenta oder die berühmten Orgien-Mysterien-Theaterspiele: Nitsch brannte sich wie kein anderer in das kollektive Gedächtnis und den heimischen künstlerischen Kanon des 20. und 21. Jahrhunderts ein. Mit seinem Tod verlieren wir einen der Mitbegründer des Wiener Aktionismus und einen der größten österreichischen Künstler. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau Rita, seinen Angehörigen sowie seinen Freundinnen und Freunden", betonte Blimlinger.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

"Mit Hermann Nitsch verliert Österreich einen Meister des Gesamtkunstwerks von internationalem Format", reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod von Hermann Nitsch. "Wie kein anderer Künstler verstand er es, das Rituelle in den Dienst seines Schaffens zu stellen."

"Er war ein Künstler, der dem sinnlichen Erleben mehr Tragfähigkeit zusprach als den Worten. Hermann Nitschs Orgien-Mysterien-Theater leitete sein Publikum dazu an, zu riechen und zu schmecken. Hermann Nitschs Werk huldigte der Verwandlung des Seins im Kreislauf eines Menschenlebens," so die Stadträtin weiter. "Das im religiösen Zeremoniell wurzelnde Ritual war für Hermann Nitsch Form. Seine Kunst selbst sah er als Religionsausübung und metaphysische Tätigkeit. Er war ein herausragender Vertreter der österreichischen Avantgarde und wird in seinem einzigartigen Schaffen unvergessen bleiben," so Kaup-Hasler. (APA, 19.4.2022)