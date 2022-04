Besser leben Ist die Welt wirklich so schrecklich, Frau Urner?

Pandemie, Krieg und jetzt auch noch Inflation: Nachrichten zu lesen ist derzeit eher kein Spaß. In der neuen Folge von "Besser leben" erklärt die Neurowissenschafterin Maren Urner, warum unser "Steinzeithirn" mit der modernen News-Welt schlecht zurechtkommt und was wir tun sollten, um weniger unter dem Nachrichtenfluss zu leiden. Sie erklärt auch, wie uns unbewusster Medienkonsum im Alltag beeinflusst, zeigt auf, was wir anders machen können, und erklärt, warum "News Avoidance" nicht die Lösung ist. (red, 21.4.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von OTTO Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Otto Österreich