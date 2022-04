"The Dropout", "The Tindler Swindler" oder "Bad Vegan": Serien über Betrügerinnen und Betrüger liegen im Trend. Dabei wirken sie selbst wie Mogelpackungen

Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes in "The Dropout". Foto: Hulu

Manche Trends kommen aus dem Nichts. Zum Beispiel das aktuelle Pop-Punk-Revival. Unerklärlich. Oder die True-Crime-Podcast-Epidemie, die vor ein paar Jahren ausbrach. Stand da einfach in den Zimmern zahlreicher Menschen eines Morgens plötzlich ein Mikro mit einem Notizzettel: "Mach Mord zu deinem Hobby!" Welche höhere Macht war dafür verantwortlich?

Genauso ungewiss ist, wieso das das Thema "Scam", also Betrugsgeschichten, plötzlich so omnipräsent ist. Gleich mehrere Dokus wie The Tindler Swindler oder Bad Vegan über Männer, die sich als geheimnisvolle Millionäre ausgeben, um gutgläubigen Frauen das Geld aus der Tasche zu ziehen, gibt es gerade auf Netflix zu sehen. Oder die fiktionalisierte Serie Inventing Anna über die Fake-Erbin Anna Sorokin. The Dropout über die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes läuft auf Hulu und Disney+.

Serien wie The Tinder Swindler vermitteln das Gefühl, man könnte sich selbst schützen, wenn man die Anzeichen des Love-Scams erkennt. Gleichzeitig zielen sie sicherlich auch auf Schadenfreude ab, nach dem Motto "Geschieht den ums Geld gebrachten Naivlingen doch recht". Anna Sorokin und sogar Elizabeth Holmes, die mit ihrem dysfunktionalen Bluttestgerät nicht nur Wirtschaftskriminalität betrieb, sondern tatsächlich Menschenleben gefährdete, werden im Internet teilweise wie Heldinnen gefeiert.

Was all diese Serien neben der Scam-Thematik verbindet, ist, dass sie verdammt viele Fragen offenlassen. Sie geben zwar vor, eine Erklärung für die hochgradig bizarren Geschehnisse zu liefern (Wie kann man wie die Frau in Bad Vegan glauben, dass irgendein Typ ihren Hund unsterblich machen kann? ), lassen einen aber eigentlich völlig ratlos zurück.

Vielleicht sind Serien über Scams selbst ganz bewusste Mogelpackungen: Indem sie einem vorgaukeln, Antworten zu geben, zieht man sich in der Hoffnung, doch noch zu verstehen, wie irgendwer auf die Betrügerinnen und Betrüger reinfallen kann, eine nach der anderen rein.

Am Ende haben Netflix und Co einen um ziemlich viel Lebenszeit gescammt. Wie alle Betrogenen in den Serien hat man dem auch noch dazu ganz bewusst zugestimmt. (Popkultur mit Amira Ben Saoud, 20.4.2022)