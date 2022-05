Zur Person

Maria Hildegard Brem wurde 1951 in Wien geboren. Sie studierte an der Universität Wien Mathematik, Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Theologie und promovierte 1977 zur Dr. Phil. in Mathematik. Im selben Jahr trat sie in die Abtei Mariastern-Gwiggen in Hohenweiler ein. Zur Äbtissin des Klosters wurde sie am 3. März 2005 gewählt. Sie ist Dozentin für Zisterzienserforschung und Mitglied des Instituts für Spirituelle Theologie und Religionswissenschaft der Hochschule Heiligenkreuz.