100 neue Gemeindewohnungen entstehen anstelle eines Parkplatzes. Visualisierung: Pichler Architekten

Ein neuer Gemeindebau für Floridsdorf: Wiens Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) haben kürzlich ein weiteres neues Gemeindebau-Projekt im 21. Bezirk vorgestellt. In der Ichagasse sollen auf einer bisher als Parkplatz genutzten Liegenschaft direkt neben dem Rudolf-Hitzinger-Hof bis Ende 2025 rund 100 neue Wohneinheiten entstehen. Die Stellplätze werden in eine barrierefrei erreichbare Tiefgarage unter dem neuen Gemeindebau verlegt, hieß es in einer Pressemitteilung.

Das Projekt sei derzeit in der Entwurfsplanung, erste Vorarbeiten wie Probebohrungen und Messungen auf dem Areal sollen in Kürze starten. Mit dem Bau der Wohnungen soll dann im vierten Quartal 2023 begonnen werden. Es wird wie schon beim Eisring Süd eine vier bis fünf Etagen hohe "kammförmige" Bebauung angestrebt, samt Grün- und Freiflächen. Im Erdgeschoß sind Gemeinschaftsräume vorgesehen.

Es wird der insgesamt bereits dritte "neue" Gemeindebau in Floridsdorf werden. Beim alten Gaswerk im Entwicklungsgebiet Neu-Leopoldau wurden 2021 46 Wohneinheiten übergeben, in der Ödenburgerstraße sind 74 Einheiten in Bau und sollten im Sommer 2023 fertiggestellt sein. (red, 20.4.2022)