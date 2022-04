Zurück in den Styria-Konzern

Das Kommentar-Foto Knittelfelders in der "Krone". Foto: APA / Kronen Zeitung / Reinhard Holl

Wien – Politikjournalist Klaus Knittelfelder wechselt nach STANDARD-Infos von der "Kronen Zeitung" zur "Presse". Knittelfelder soll nach diesen Informationen mit Mai als Innenpolitikredakteur bei der Styria-Zeitung anfangen.

Knittelfelder, geboren 1992, begann nach dem Journalismus-Studium an der FH Joanneum und einem Medienmanagement-Studium an der FH St. Pölten bei der "Kleinen Zeitung", ebenfalls im Styria-Konzern. Er wechselte in die Innenpolitik des "Kurier" und von – innerhalb des Mediaprint-Konzerns – 2018 zur "Kronen Zeitung".

2020 veröffentlichte Knittelfelder das Buch "Inside Türkis" über die Netzwerke der Macht um Sebastian Kurz. 2021 forschte er mit einem Geiringer-Stipendium der APA in Oxford an neuen parteiischen Medien von "Zackzack" bis "Exxpress" - und wie klassische Medien diese unterschätzten. (red, 20.4.2022)