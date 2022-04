Wer mag bei ihm arbeiten? Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt ist auf der Suche nach Redakteurinnen und Kollegen. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien/Berlin – Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt gründet wie berichtet das Medienunternehmen Rome Medien in Berlin, Ende März hat er es angemeldet. Jetzt sucht er dafür Mitarbeiterinnen und Autoren. "Wir schaffen das mediale Zuhause für die spannendsten, emotionalsten, unterhaltsamsten, kontroversesten Stimmen und Köpfe des Landes. Und für alle Menschen, die sich danach sehnen, dass man sie ernst nimmt und ihnen zuhört", kündigt er auf Linkedin an. "Wir glauben an die Kraft der bewegten Bilder, an Video, an Broadcast. Wir werden Deutschlands erste digitale Talk- und Meinungsmarke."

Billard, Tischtennis, Obstkorb, Hafermilch

Künftigen Kolleginnen und Kollegen verspricht er "jeden Tag Spaß in Deutschlands unWOKEster Redaktion und Konferenzen, die oft so lustig sind, dass man sie eigentlich live übertragen müsste", sowie "eine Arbeitsatmosphäre mit Kolleginnen und Kollegen, bei der Du keine Lust mehr auf Homeoffice hast". Billard, Tischtennis, Obstkorb, Hafermilch, Freigetränke soll es auch geben. Reichelt sucht Autoren ("Du durchdringst gesellschaftliche Debatten und hast den Humor, diese ernsten Debatten in Pointen auszudrücken?"), Newsletter-Redakteure, Grafiker, Cutter und einen "Director Youtube".

Reichelt musste die "Bild"-Zeitung wie berichtet im Herbst 2021 verlassen, untersucht wurden Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Er habe auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt, hieß es damals in der Begründung des Medienkonzerns Axel Springer. (red, 21.4.2022)