Der Spielzeughersteller Mattel hat die Königin zu ihrem Platin-Jubiläum in eine Barbie-Puppe verwandelt

Die Puppe, die dem Konterfei der Queen nachempfunden ist, wird am Donnerstag, dem 96. Geburtstag der Monarchin, veröffentlicht. Sie ist Teil der Barbie-Tribute-Kollektion, mit der das Mattel nach eigenen Angaben "visionäre Persönlichkeiten mit herausragendem Einfluss und Vermächtnis" würdigt.

Diese Sammlerpuppe trägt ein elegantes elfenbeinfarbenes Kleid und ein blaues Band, das mit Orden verziert ist. Eine prächtige Krone darf natürlich auch nicht fehlen. Foto: Mattel

Die Kollektion wurde letztes Jahr mit einer Puppe der amerikanischen Schauspielerin Lucille Ball eingeführt. Die Barbie-Puppe von Königin Elizabeth II. wird zum Gedenken an ihr 70-jähriges Thronjubiläum herausgebracht. Die Puppe trägt ein elfenbeinfarbenes Kleid mit blauer Schleife und weist Details aus der Vergangenheit der Monarchin auf. Sie trägt eine Nachbildung des Diadems, das die Königin an ihrem Hochzeitstag trug, sowie rosa und blaue Bänder, die den Bändern nachempfunden sind, die ihr ihr Vater Georg VI. und ihr Großvater Georg V. geschenkt hatten, so das Unternehmen. (red, 21.4.2022)