Produzentin und DJ Selena Pommes sorgt für ein Gefühl von Rave und kennt keine Einschränkungen beim Mischen. Am Freitag sorgt sie im Fluc für einen ordentlichen Push bei der Jubiläumsfeier von The Gap. Foto: Selena Pommes

Freitag, 22.4.

Das Usus am Wasser in Wien ist erwacht und feiert tagsüber sechs Jahre "Merkwürdig": ein Label, eine Partyreihe, eine Crew mit merkbarem House. Die Sonne geht unter, der Mond auf – beides kann beim Himmel und Wasser in der Donaustadt beobachtet werden. Der "Mondgarten" startet am Tag und endet um drei Uhr früh. Am Line-up Andreas Weisz und Billie Jean, dazu viel Deep House.

Gehen wir über zu einer dunklen Halle, in der zur Morgenstunde der Sonnenaufgang immerhin wahrgenommen wird: Ehrenschwesta übernimmt bei Turbo in der Grellen Forelle, wo DJ Deadlift Ehrengast ist. Die Tanzfläche wird dort von der einstrahlenden Sonne erhellt. Eine verzerrte Gschicht wird das. Ähnlich hart wird die Afterparty des Porn Film Festival im The Loft, die von dem "Hausgemacht"-Kollektiv gehostet und bespielt wird. Entkleiden ist hier erwünscht, Straßenkleidung nicht! "Electric Magic Disco Bongo" sagt schon alles, denn der Name ist Programm, diesmal im Guestroom in Graz.

In Innsbruck sollte der Dachsbau besucht werden, da DJ Naina aus London mit Jungle, Dubstep, Footwork und mehr im Gepäck alles zerfetzen wird. Happy 25 Jahre an The Gap! Im Fluc wird das Vierteljahrhundert zelebriert und liefert Live-Sets, unter anderem von Culk und Farce, und grätscht mit individueller DJ-Line rein: Therese Terror, Selena Pommes, Welia und Kobermann sorgen für verlässlich anerkannten Sound.

Samstag, 23.4.

Verträumt, glitzernd und verwunschen wird die Saisoneröffnung von "Salon Magika" am Usus am Wasser mit DJ-Sets des Kollektivs, Gästen aus Berlin und von "Heimlich". Die entsprechende Afterparty ist im Fluc. Ab zur Sonne allerdings geht es nachts: Im Solaris in Linz dreht "Off the Grid" auf und lässt zu (T)Rap bouncen. "Give peace a dance" ist das Motto in der Sargfabrik in Wien, in der progressiver Psytrance beim Wichtltanz auftummelt.

Und ein Frühling ist kein Frühling ohne rosa Blüten: Das queer-feministische Kollektiv "Rosacowboycarl" hostet im Rhiz am Gürtel mit schranzig hartem Techno. Big Vibzzz erwarten uns im Nanang Club, wo mit Dancehall und Reggae so und so immer die Sonne aufgeht. (Nadine Cobbina, 22.4.2022)