Das auf Holzbasis hergestellte Granulat kann selbst sandige Böden in subsaharischen Regionen zu fruchtbaren Ackerböden verwandeln. Foto: APA / Helmut Fohringer

Das würde man dem kieselig schwarzen Granulat auf den ersten Blick gar nicht zutrauen. Nach der Produktpräsentation beim Phönix-Gründerpreis, vergeben vom Wirtschafts- und vom Wissenschaftsministerium, nimmt man gerne ein Probefläschchen mit. Die neue Technologie zeigt ihr Potenzial, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt.

Dann wird das Granulat zum "Superabsorber" und verwandelt sich in eine glitschig schwarze Masse. Ein Kilogramm des Hydrogels kann bis zu 15 Liter Wasser speichern. Es ist nachhaltig, abbaubar und ein Beispiel für gelungene Kreislaufwirtschaft.

Die Erfinder, ein Forschungsteam der Universität für Bodenkultur rund um Gibson S. Nyanhongo und Georg Gübitz, Sabrina Bischof und Andreas Ortner, hatten 2018 für die von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Technologie den Einsatz in der Landwirtschaft im Auge.

Matsch auf Holzbasis

Das auf Holzbasis hergestellte Granulat kann selbst sandige Böden in subsaharischen Regionen zu fruchtbaren Ackerböden verwandeln. Spärliches Regenwasser versickert mit dem Superabsorber nicht mehr in tiefe Schichten, sondern wird in der Nähe der Wurzeln in Form eines Sand-Gel-Gemisches gebunden, um dann über einen Zeitraum von mehreren Wochen an die Pflanzen abgegeben zu werden.

Damit könnten diese auch längere Perioden von Trockenheit überleben, und der Einsatz von Bewässerungswasser kann sich um bis zu 40 Prozent verringern. Der große Vorteil des Produktes: Seine Basis sind Holzabfälle, es ist daher völlig ungiftig. "Es kann wie Dünger dem Boden beigemischt werden", sagt Keith Nyanhongo vom Boku-Spin-off Agrobiogel. "Das Granulat behält seine Superabsorber-Eigenschaften über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren und zerfällt dann selbst zu Humus."

Für Feld und Balkon

Die grüne Technologie eignet sich daher für die Landwirtschaft, aber auch, um etwa Balkonpflanzen über einen mehrwöchigen Urlaub zu retten. Nyanhongo: "Das könnte auch Menschen ohne grünen Daumen zum Gärtnern bringen." Das Hydrogel ist bereits im Vertrieb des Netzwerks florissa.at für biologisches Gärtnern erhältlich. (Norbert Regitnig-Tillian, 27.4.2022)