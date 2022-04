1. Ebay verkauft auf der Plattform "Imperfects" beschädigte Ware

Kratzer auf der Schuhsohle oder der Handtasche, mehr braucht es nicht, um aus neuen Designerprodukten unverkäufliche Ware zu machen. Normalerweise landen sie auf der Mülldeponie. Nun hat Ebay die neue Plattform "Imperfects" gestartet, auf der nagelneue Produkte von Brands wie Off White, North Face oder Givenchy mit kleinen Beschädigungen bis zu sechzig Prozent reduziert verkauft werden. Im Angebot sind über 100 Marken.





2. Ausstellung "Mein Kleiderkasten – weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter"

Das Kulturzentrum "Hackerhaus – Museum für Zeitgeschichte" in Bad Erlach eröffnet die Ausstellung "Mein Kleiderkasten – weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter" am 30.4. mit einer Modenschau. Die Ausstellung widmet sich den Biografien von 25 Frauen zwischen 63 und 103 Jahren. Im Mittelpunkt stehen Fotos und biografischen Gespräche, die Einblicke über das Modeleben im Alter jenseits von Klischees und Tabus geben wollen.

Die Ausstellung wird von verschiedenen Veranstaltungen begleitet. So können Künstler und Künstlerinnen ihre nachhaltige Mode im Pop-Up anbieten, es finden Lesungen von und über Frauen, Theater, Vorträge und Workshops statt.

Kulturzentrum Hackerhaus, Hauptstraße 10, 2822 Bad Erlach

www.hacker-haus.at





3. Eröffnung des (Con)Temporay Fashion Showspace

Das Geymüllerschlössel wird ab der Saison 2022 als (Con)Temporary Fashion Showcase zu einem dem Phänomen Mode gewidmeten, diskursiven Ort. Dort werden neben temporären Ausstellungen Präsentationen und Performances Talks, Symposien, Workshops oder Buchpräsentationen stattfinden.

Eröffnet wird die Location am 7. und 8. Mai mit einer Ausstellung der Designerin Julia Koerner. Im Schlosspark wird es am 7. Mai (11 bis 19 Uhr) einen Pop-up-Markt mit Lingerie, Swim- und Sportswear der Labels Margaret and Hermione, Miyagi und Rendl geben. Außerdem mit einem Live 3D-Druck, dem Verkauf von Vasen von Julia Koerner, einer Blumeninstallation von Markus and His Flowers und Blumen to go (outdoor).

Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, 1180 Wien

Samstag, 7. Mai 11 – 19 Uhr, Eintritt 7 Euro

mak.at/contemporaryfashion

