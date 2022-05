Selbst das Original hat eher wenig mit einem Hendl zu tun. Warum also nicht das Tier leben lassen und auf fleischlose Alternativen zurückgreifen? Manche schmecken fast wie Huhn

Täuschende Taler

Planty of Nuggets Foto: Heidi Seywald

Die größte Packung im Sample bietet die Marke (Achtung, Wortwitz!) "Planty of Meat". Sieben Minuten von beiden Seiten in der Pfanne gebraten, ist die Panier der kleinen Taler goldbraun und knusprig. Faserung und Geruch der auf Weizenprotein basierenden Nuggets erinnern stark an Huhn. Geschmacklich gesellen sich Suppen- und Tofu-Aromen dazu.

Planty of Nuggets, 320 Gramm, z. B. bei Interspar, 4,49 Euro

6 von 6 Punkten





Lose Hülle

"Die Ohne"-Nuggets Foto: Heidi Seywald

Diese vergleichsweise großen Nuggets sind zwar so verpackt, wie man es normalerweise von Fleischteilen im Supermarkt kennt, bestehen aber aus Weizen- und Erbsenprotein. Der Backteig löst sich beim Anbeißen oder Abschneiden sofort vom "Fleisch". Die Konsistenz ist sehr dicht und kaum fasrig. Es schmeckt leicht süßlich, auch Mandelaromen lassen sich wahrnehmen.

"Die Ohne"-Nuggets, 200 Gramm, z. B. bei Billa und Billa Plus, 2,99 Euro

3 von 6 Punkten





Frischer Fisch

Iglo Green Cuisine, vegetarische Nuggets Foto: Heidi Seywald

Warum der Big Player im Sample seine Nuggets als vegetarisch und nicht als vegan tituliert, zeigt ein Blick auf die Zutatenliste: "Kann Spuren von Milch enthalten", steht da. Optisch machen die Taler einiges her, auch die Konsistenz der Panade und der Masse aus Erbsenproteinen ist angenehm. Aber geschmacklich erinnern sie viel mehr an Fischstäbchen als an Chicken-Nuggets.

Iglo Green Cuisine, vegetarische Nuggets, 250 Gramm, z. B. bei Interspar, 3,99 Euro

2 von 6 Punkten





DIY-Laberl

Greenforce, vegane Nuggets Foto: Heidi Seywald

Die Nuggets von Greenforce kommen als loses Pulver daher. Man rührt es mit Wasser an, lässt es 30 Minuten quellen und formt Taler daraus. Der Geruch der rohen Masse ist gewöhnungsbedürftig, dafür kann man die Größe selbst bestimmen. Optisch ans Original heranzukommen ist nicht so einfach. Der Geschmack schafft das auch nicht. Die Laibchen kommen trotzdem gut an.

Greenforce, vegane Nuggets, 450 Gramm (150 netto), www.greenforce.com, 4,99 Euro

4 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 11.5.2022)