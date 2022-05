Im Wonnemonat gibt es einiges, was im Garten zu tun ist. Was pflanzen Sie aktuell an, was ernten Sie vielleicht schon? Berichten Sie im Forum!

Für alle Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber war der April heuer ein sehr erfreulicher Monat. Das abwechslungsreiche Wetter und der viele Regen haben den Wiesen, Feldern und Wäldern gutgetan – und auch der eigene Garten profitierte davon. So starten alle Pflanzen, das frisch gesäte Gras oder die erst kürzlich gesetzten Sträucher gut in den Mai.

Was wächst heuer in Ihrem Garten? Foto: AlexRaths Getty Images/iStockphoto

Jetzt gilt es, diese weiterhin regelmäßig zu gießen, zu düngen und – je nach Art der Pflanze – vielleicht auch schon zu ernten. Auch andere Aufgaben stehen im Mai an: Wer bereits vorgezogene Gemüsepflänzchen wie Tomaten, Kürbisse, Zucchini oder Gurken hat, kann diese nun aussetzen. Mit Salat verhält es sich ähnlich – außer man hat diesen schon viel früher gesät, dann kann man ihn demnächst bereits ernten. Neben verschiedenen Gemüsesorten können nun auch Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Schnittlauch im Freien ausgesät werden. Wichtig ist, darauf zu achten, was die jeweiligen Pflanzen an Pflege brauchen und welcher Standort ihnen guttut. Tückisch sind in den kommenden Wochen jedenfalls noch die "Eisheiligen" – gerade junge Pflanzen sollten im Fall von Minusgraden gut geschützt werden.

Welche Gartenarbeiten stehen bei Ihnen im Mai an?

Was haben Sie schon erledigt, was haben sie noch geplant? Was haben Sie heuer ausgesät und angesetzt? Und haben Sie davon vielleicht schon etwas geerntet? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.5.2022)