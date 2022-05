Hörenswerte Musik gibt es beim Donaufestival in Krems, in Innsbruck und bei FM4 Unlimited

Die "Blvze"-Boys, so nennen sie sich nicht tatsächlich, mischen Dubstep, Jungle, (T)rap, UK Garage und 2-Step. Die Veranstaltungsreihe "Blvze" ist erstmalig mit internationalem Headliner seit der Pandemie im Loft am Gürtel in Wien. Foto: Raphael Moser

Freitag, 6.5.

Willkommen am Wasser! Oben an der Donau wird das ganze Wochenende gefeiert. Krems verzückt Niederösterreich mit dreitägigem DJ-Programm. Beim Donaufestival wird die DJ-Line erstmals ausgedehnt, jeder Tag wurde an zwei verschiedene DJs bzw. ein DJ-Kollektiv vergeben. Lobenswert, dass viele weibliche Künstlerinnen zu erleben sind. Abu Gabi spielt am Freitag gleich zweimal, erst nachmittags in der Minoritenkirche und um Mitternacht in der Halle 2. Auch am Donaufestival, dreht Saba Kayana aber zuvor noch im 21. Bezirk in Wien auf: im Usus am Wasser bei FM4 Unlimited. Für Elektro der feinsten ukrainischen Undergroundklasse sorgen dort auch Katia Curie und Nizar Sarakbi.

Die Sillwerk-Bar in Tirol feiert die Grauzone einen Übergang von hartem, dunklem Techno zu leichterem Tech-House mit der lokalen DJ Emma Helena und Leo Stussy vom Kollektiv Wiener Mischung. Zu ZuHouse im U-Bahn-Bogen-Club Rhiz wird Mareia vom bunt glitzernden Kollektiv Heimlich geladen. Sie sorgt für knackige Beats, bouncigen Sound, dreckigen Schnickschnack. Heimlich feiert übrigens bald Geburtstag. Und am Donaukanal im Flex drücken die Push-Mädels auf die richtig harten Technoknöpfe.

Samstag, 7.5.

Produzentin und DJ Welia wurde in dieser Kolumne schon öfter (aus gutem Grund) erwähnt und darf am Donaufestival gleich zweimal mit ihren Sets für Clubfeeling und Sounderlebnis sorgen. Außerdem werden Stefanie Seibold und Yasmina Haddad mit einer DJ-Line zu hören sein. Dis Fig wird für Diversität mit Hip-Hop im Techno-Punk-Gemisch und kantonesischen Pop sorgen.

Wasser ist dieses Wochenende in Innsbruck ein bleibendes Party motto. Zumindest sorgen Live- und DJ-Sets beim Downtempo Dampfer in der Arche Ahoi für die richtigen Schwingungen und das Gefühl, im Wasser zu schweben.

Sonntag, 8.5.

Das Wochenende geht zu Ende, während in Krems unter anderem Saba Kayan für orientalisch angehauchten Techno sorgt. Sie ist auch für ihre Techno-Yoga-Veranstaltungen bekannt. Herrlich, wie die Donau Orte der Musik verbindet. (Nadine Cobbina, 6.5.2022)