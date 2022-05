Meanwhile back in the USA: Eine von Donald Trump eingesetzte reaktionäre Mehrheit von Richtern und Richterinnen am Supreme Court wird die legale Abtreibung kippen. Trump selbst wird wegen Anstachelung seiner Anhänger zum Sturm aufs Kapital am 6. Jänner 2021 wahrscheinlich nicht belangt werden (können). Er wollte damit verfassungswidrig an der Macht bleiben.

In den ganzen USA gibt es Proteste gegen ein Kippen des Abtreibungsgesetztes. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Liberale in den USA fürchten bereits, dass ein Kippen des Abtreibungsgesetzes durch den Obersten Gerichtshof auch die Stornierung anderer sehr wichtiger Bürgerrechte nach sich ziehen wird. Denn die amerikanische extreme Rechte – und das umfasst einen großen Teil der Republikaner – führt einen unermüdlichen Kampf gegen die liberale Demokratie. Dazu gehört unter anderem, mithilfe administrativer Tricks Minderheiten, vor allem Schwarze, vom Wählen abzuhalten.

Milliardäre mit antidemokratischen Ansichten wie etwa Peter Thiel, der neue Arbeitgeber von Sebastian Kurz, unterstützen massiv rechte Kandidaten für die Kongresswahlen im Herbst. Ein anderer superreicher Exzentriker, Elon Musk, will Twitter kaufen, um "Meinungsfreiheit" (= absolute Narrenfreiheit) zu gewährleisten.

Die Regierung Biden liefert der Ukraine Infos, um gezielt russische Generäle zu töten. Und redet noch darüber. Damit schadet sie der an sich richtigen Unterstützung für die Ukraine. Ziemlich bedenklich das alles. (Hans Rauscher, 6.5.2022)