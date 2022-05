Aber wo könnte man besser anfangen als an dem Ort, wo viel zu viel Zeit des Lebens verbracht wird? Sich über den Tag hinweg weniger Zucker reinzuschütten ist vielleicht schwieriger, als zwei Stunden an einem Stehtisch im Büro in seinen Computer hineinzustarren.

Kontra

von Pia Kruckenhauser

Sitzen ist das neue Rauchen, ja eh. Aber ganz ehrlich, langes Stehen ist auch nicht so gesund, wie viele tun. Das Blut sackt in die Beine, die schwellen an, die Muskeln ermüden, der Rücken verkrampft.

In Wirklichkeit geht es darum, mehr Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen. Denn erst durch viele Zwischendurchaktivitäten bleibt der Fettstoffwechsel aktiv, und genau das ist es, was gesund hält. Also zum Kopierer laufen, zur Kollegin rübergehen, statt anzurufen, beim Telefonieren auf und ab spazieren.

Und sagen wir es offen, wenn man die ganze Zeit am Computer steht wie ein strammer Zinnsoldat, fließen die Gedanken nicht. Man kommt sich viel eher vor wie ein braver Buchhalter, stur und gewissenhaft abarbeitend. Für den kreativen Schub braucht es aber Freiheit von Zwängen. Und die findet ein von der Zwischendurchbewegung erfrischtes Gehirn oft erst, wenn man sich so richtig hinlümmelt. Also Füße auf den Schreibtisch und den Ideen Raum zum Sprießen geben! (RONDO, 15.5.2022)