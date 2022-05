Foto: imago images / blickwinkel

Johannesburg – Der weltberühmte Krüger-Nationalpark wird in den nächsten Jahren saniert. Trotz hoher Einkommensverluste durch die Corona-Restriktionen sollen in den kommenden drei Jahren Straßen, Aussichtsplattformen, Unterkünfte und Restaurants auf den neuesten Stand gebracht werden, teilte am Montag die Nationalparkbehörde Sanparks mit. Insgesamt sind 370 Millionen Rands dafür vorgesehen (etwa 22 Millionen Euro).

Schutzgebiet

Der Krüger-Nationalpark ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen und zählt zu den größten Nationalparks Afrikas. Als Schutzgebiet wurde er am 26. März 1898 vom damaligen Präsidenten Paul Kruger gegründet, bevor das Gelände 1926 in Krüger-Nationalpark umbenannt wurde. Der knapp 20.000 Quadratkilometer große Park ist bekannt für eine Vielzahl an wilden Tieren – Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel.

Ab Mitte November wird das Tierparadies von der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover ab Frankfurt angeflogen. Das Gelände war in diesem Jahr an seinen Grenzen Austragungsort der jüngsten Ausgabe des RTL-Spektakels "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". (APA, dpa, 9.5.2022)