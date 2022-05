In den nächsten Wochen wird die Verhüllung mit dem monumentalen Werk von Dóra Maurer entstehen. Foto: Hertha Hurnaus / Dóra Maurer

Nach zwei Jahren Pause erhält der Ringturm am Wiener Donaukanal wieder eine neue Verkleidung. Mit dem hoffnungsvollen Titel Miteinander wird dieses Jahr die ungarische Künstlerin Dóra Maurer das historische Bürogebäude mit einer künstlerischen Intervention gestalten, wie am Dienstag in einer Aussendung bekannt wurde. "Angesichts des durch zwei Jahre Pandemie und durch kriegerische Auseinandersetzungen geprägten Umfelds in Europa wollen wir ein deutliches Zeichen für die Wichtigkeit von Zusammenhalt und Miteinander setzen", erklärte Helene Kanta, Vorstandsdirektorin des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, dessen Zentrale sich im Ringturm befindet.

In den kommenden Wochen sollen die 23 Stockwerke des Turms mit einem 4.000 Quadratmeter großen Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen entstehen. Im Stil ihrer geometrischen, oft aus Grundfarben bestehenden Strukturen wird Mauerer auch die Ringturmverhüllung gestalten. Dieses System hat die 1937 in Budapest geborene Künstlerin vor rund 30 Jahren konzipiert – und seitdem weiterentwickelt. 2019 widmete die Tate Modern in London der Neo-Avantgarde-Vertreterin eine Einzelausstellung, aktuell zeigt die Kunsthalle Bielefeld eine Retrospektive. In Wien waren Maurers Werke zuletzt in der Eröffnungsausstellung The Beginning in der Albertina Modern zu sehen.

Das 4.000 Quadratmeter große Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen zieht sich über 23 Stockwerke. Foto: Hertha Hurnaus / Dóra Maurer

Visuelle Vielstimmigkeit

"In meinem Kunstwerk verschränken sich unterschiedliche Farben – ein Verweis auf die Vielstimmigkeit Mitteleuropas. Diese bunte Komposition soll nicht nur die geradlinige Architektur des Ringturms dynamisieren, sondern davon ausgehend auch in die Umgebung abstrahlen: ein visueller Stimulus am sommerlichen Donaukanal, aber auch ein hoffnungsvoller Anker, der über die Grenzen hinauswirkt", sagt die 84-jährige Künstlerin zum Projekt am Ringturm in der Aussendung.

Seit 2006 gilt die Ringturmverhüllung als kulturelles Leuchtturmprojekt des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Darunter waren Beiträge von österreichischen Künstlern und Künstlerinnen wie Xenia Hausner, Christian Ludwig Attersee, Arnulf Rainer und Gottfried Helnwein. Seit 2012 werden auch Projekte von Künstlern und Künstlerinnen aus Osteuropa unterstützt, wie 2019 die bulgarische Künstlerin Daniela Kostova. (Katharina Rustler, 10.5.2022)