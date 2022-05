Der Verfassungsgerichtshof entschied zuletzt auch, dass der Lockdown für Ungeimpfte zulässig war. Foto: Apa / Herbert Neubauer

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat einen Antrag auf Aufhebung des Corona-Impfpflichtgesetzes aus formalen Gründen zurückgewiesen, wie er am Mittwoch in einer Presseaussendung bekanntgab.

Der Antrag habe sich gegen die "Impfpflicht" an sich gerichtet; in dieser Verpflichtung liege, so die antragstellenden Parteien, insbesondere ein Verstoß gegen das Recht auf Privatleben. Beantragt wurde, entweder das ganze Gesetz oder nur den ersten Absatz des ersten Paragrafen aufzuheben. Dieser besagt, dass alle über 18 Jahren, die einen Wohnsitz in Österreich haben, sich impfen lassen müssen. Das Gesetz wird momentan aber nicht angewandt, der Gesundheitsminister hat es per Verordnung bis Ende Mai ausgesetzt.

"In Bezug auf das ganze, in der angefochtenen Stammfassung aus zwanzig Paragrafen bestehende Gesetz erschöpfte sich der Antrag jedoch in allgemeinen Behauptungen", heißt es seitens des VfGH: "Die antragstellenden Parteien hatten es unterlassen, die gegen die Verfassungsmäßigkeit jeder dieser Bestimmungen sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen." Außerdem sei es unzulässig gewesen, nur den ersten Absatz des ersten Paragrafen anzufechten. (elas, 11.5.2022)