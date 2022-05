Medienministerin Raab über das Schließen der GIS-Streaminglücke als Thema in Gesprächen über ORF-Novelle; Franz Dinda über "Das Boot" auf Sky, Michael Ostrowski im Serienreif-Podcast; Doku über die Ära Kurz auf Servus TV

Gerhard Zeiler (Warner Bros. Discovery) sieht die Kreativindustrie als Gewinner der TV- und Streamingzukunft. Foto: Robert Newald

Produzentinnentag: Wie geht es weiter mit Streaming, Fernsehen und Kino? Zehn Thesen von Medienmanager Zeiler – Österreichs internationalster Medienmanager Gerhard Zeiler schaut mit sehr konkreten Vorstellungen in die Zukunft

ORF-Gebühr: Schließen der GIS-Streaminglücke ist Thema in Gesprächen über ORF-Novelle – Medienministerin Raab spricht von "mehreren Modellen" und schließt Haushaltsabgabe aus. Kulturstaatssekretärin Mayer kündigt "noch" heuer neue Produktionsförderung an

Serienklassiker: "Das Boot"-KaLeu Franz Dinda: "Welches Privileg Frieden ist" – Am 14. Mai sticht das Serien-U-Boot zum dritten Mal auf Sky in See. Franz Dinda über Ähnlichkeiten zu Jürgen Prochnow, die Härten des Drehs und warum er die Herausforderung braucht

Doku über die Ära Kurz: Türkise "Mythen und Gerüchte" – Ein halbes Jahr nach dem Rückzug von Sebastian Kurz zieht die Doku "Kurz mal weg" auf Servus TV eine fast durchwegs unkritische Bilanz. Heikles perlt im Interview am Ex-Kanzler ab

Serienreif-Podcast: Michael Ostrowskis Freud und Leid mit Anke und Vroni – In "Der Onkel/The Hawk" wickelt der Schauspieler im Kino Anke Engelke um den Finger. In "Die Vroni aus Kawasaki" auf Servus TV On glänzt er im Dialekt als Synchronsprecher einer japanischen Soap

TV-Tagebuch: Ricarda Lang gegen Friedrich Merz bei "Maischberger": Zu feministischer Außenpolitik – Bei Sandra Maischberger treffen immerhin aber Regierung und Opposition aufeinander, fragend steht die Gastgeberin dazwischen

1941–2022: ORF-Moderator Günther Ziesel im Alter von 80 Jahren gestorben – Ziesel war unter anderem Chefredakteur und Landesintendant des ORF Steiermark und Moderator der "ZiB 2" sowie Gastgeber der "Pressestunde"

Ramallah/Tel Aviv: Getötete Al-Jazeera-Reporterin: Keine gemeinsame israelisch-palästinensische Untersuchung – Mehrere Tausend Menschen versammelten sich am Donnerstag in Ramallah zu einer offiziellen Trauerfeier für Shireen Abu Akleh

Forum+: Mitdiskutieren bei der "Runde der ChefredakteurInnen" über Regierungsumbildung und Auswirkung auf Koalition – Heute Abend ab 21.05 Uhr in ORF 3

Berichterstattung: Studie "Frauen-Politik-Medien": Digitalisierung ohne Frauen – Frauen weder in Berichterstattung zur Digitalisierung, noch in der Branche sehr präsent – Wenig polarisierende frauenpolitische Themen werden wenig beachtet

