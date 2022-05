Die Kunsthistorikerin steht seit 2018 an der Spitze des Berliner Ausstellungshauses. Foto: imago/Reiner Zensen

Berlin/Abu Dhabi – Die bisherige Direktorin des Gropius Bau in Berlin, Stephanie Rosenthal, wechselt zum Guggenheim Abu Dhabi Project. Sie werde dort vom 1. September an als Direktorin den Aufbau des Museums in den Vereinigten Arabischen Emiraten maßgeblich gestalten, hieß es am Freitag in einer Mitteilung in Berlin. Den im Jänner 2023 endenden Vertrag verlängere sie auf eigenen Wunsch nicht.

Die Kunsthistorikerin steht seit 2018 an der Spitze des Ausstellungshauses. In die Zeit realisierte sie etwa die viel beachtete Retrospektive mit Arbeiten der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama oder eine Gruppenausstellung zum Thema Männlichkeit. 2019 war Rosenthal Juryvorsitzende der Kunstbiennale in Venedig.

Rosenthal sprach von "fünf inspirierenden und aufregenden Jahren". Sie freue sich "auf die Herausforderung und die Verantwortung, ein Museum mit einer herausragenden Sammlung in einem dynamischen und spannenden Teil der Welt aufzubauen und zu gestalten". Stephanie Rosenthal betreut den Angaben zufolge weiterhin die im September geplante Ausstellung "On Caring, Repairing and Healing". Auch die für 2023 geplanten Ausstellungen sollen stattfinden. (APA, 16.5.2022)