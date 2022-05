Lettland steht nun bei drei Punkten. Foto: AP/Moilanen

Tampere/Helsinki – Lettland hat bei der Eishockey-WM in Finnland den ersten Sieg gefeiert. Die Balten gewannen am Montag in der Österreich-Gruppe B in Trondheim gegen Norwegen mit 3:2 (1:1,2:0,0:1). In Helsinki setzte sich Titelverteidiger Kanada gegen die Slowakei mit 5:1 (1:1,2:0,2:0) durch und führt mit drei Siegen aus drei Partien die Tabelle der Gruppe A an.

Lettland sorgte im Mitteldrittel für die Vorentscheidung. Dank Treffer von Nikolajs Jelisejevs in doppelter Überzahl (28.) und Roberts Bukarts (34.) zogen sie auf 3:1 davon. Nach dem Anschlusstreffer von Max Krogdahl (48.) drängten die Norweger auf den Ausgleich, konnten Torhüter Elvis Merzlikins aber nicht mehr überwinden.

In Helsinki war Pierre-Luc Dubois der Matchwinner für Kanada. Der Stürmer der Winnipeg Jets ebnete dem Rekordweltmeister mit einem Doppelpack (27./PP, 38.) zu einer 3:1-Führung den Weg zum nächsten Erfolg. Cole Sillinger (42.) und Morgan Geekie (52.) erhöhten im Schlussdrittel. (APA, 16.5.2022)

Eishockey-Ergebnisse WM 2022 Finnland:

Gruppe A – 3. Runde:

Slowakei – Kanada 1:5 (1:1,0:2,0:2)

Frankreich – Deutschland 19.20

Gruppe B – 3. Runde:

Lettland – Norwegen 3:2 (1:1,2:0,0:1)

Finnland – USA 19.20